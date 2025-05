Artículo 93.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas. El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario.

Propuesta

“Artículo 93. Los senadores y diputados representan a la Nación. No están sujetos a

mandato imperativo ni a interpelación.

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones

y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal

Constitucional y el defensor del pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los

senadores y diputados.

Desde que son elegidos y hasta un mes después de haber cesado en sus

funciones, los senadores y diputados no pueden ser procesados penalmente ni

presos sin previa autorización de la cámara respectiva a la que pertenecen o de

la Comisión Permanente, la cual debe pronunciarse en un plazo improrrogable

de treinta días calendario. En caso de delito flagrante, deben ser puestos de

inmediato a disposición de su respectiva cámara o de la Comisión Permanente

para que, dentro del plazo de las veinticuatro horas, autorice o no la privación

de la libertad y el enjuiciamiento.

Vencido los plazos señalados en el párrafo anterior, para cada caso sin

pronunciamiento, son puestos inmediatamente a disposición de la Corte

Suprema de Justicia, la cual debe declarar, mediante resolución firme, si ha

lugar o no a la formación de causa, procediendo a su desafuero y poniéndolos

a disposición del juez competente.

Lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafo del presente artículo no se aplica para

los delitos cometidos antes de la elección de los diputados y senadores’’.



DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.

Aplicación de la Ley

La reforma constitucional establecida en la presenta ley se aplica para los

senadores y diputados elegidos a partir del proceso de Elecciones Generales

2026 en adelante.