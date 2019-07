Inmunidad parlamentaria queda en cuarto intermedio tras aprobación de reconsideración

Luego que se aprobara la reconsideración de la votación del proyecto referido a la inmunidad parlamentaria, a pedido de la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, se pasó a cuarto intermedio.

"Respetando la votación como he dicho muchas veces, he votado también a favor de la reconsideración. Vamos a necesitar un cuarto intermedio dado que no se puede votar sobre una fórmula que no se tiene, se está trabajando", indicó Bartra ante el pleno del Legislativo.

El titular de este poder del Estado, Daniel Salaverry, le concedió el pedido.

La reconsideración de la votación fue aprobada con 93 votos a favor, cinco en contra y siete abstenciones.

Esta fue presentada por un grupo de congresistas encabezado por Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio), a fin de que vuelva a ser sometida a votación.

Esto, luego que la iniciativa lograra solo 78 votos de los 87 necesarios para que sea aprobada en la próxima legislatura. Con ese número de votos aprobatorios, el proyecto tendría que ser sometido a referéndum para que sea refrendada.

Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó este jueves el dictamen de la Comisión de Constitución sobre el levantamiento de inmunidad parlamentaria, que no acogió la propuesta del Ejecutivo.