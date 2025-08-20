El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró nula la clasificación emitida el pasado 14 de agosto, en la que se dispuso que el expresidente Martín Vizcarra cumpla su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, en Ate. Así lo confirmó el abogado Alejandro Salas, vocero del expresidente.

Salas precisó que, de acuerdo con la resolución, el INPE ha conformado otra comisión para llevar a cabo un nuevo procedimiento de clasificación. Con este se determinará en qué penal deberá ser recluido el exmandatario, a fin de cumplir los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial la semana pasada.

La anulación responde a irregularidades advertidas en la disposición anterior.

Información en desarrollo