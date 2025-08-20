El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informó que la ex primera ministra Betssy Chávez, interna en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, presenta signos vitales estables y ha puesto fin a su huelga de hambre.

“La interna Betssy Chávez Chino, recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, se encuentra con signos vitales estables de acuerdo con el informe médico realizado el día de hoy 20 de agosto del presente”, señaló el INPE.

Asimismo, la institución precisó que el 19 de agosto a las 06:30 horas la interna “fue llevada al tópico para la evaluación física, tal como lo establecen los protocolos de seguridad para casos de traslado”, y manifestó que no asistiría a la diligencia judicial programada para ese día.

“Ese mismo día, la interna ha realizado sus actividades con normalidad, permaneciendo en el patio del pabellón con sus compañeras, además de recibir la visita de su abogado durante la mañana y por la tarde en la Sala de Abogados”, indicó el comunicado.

El INPE también informó que, alrededor de las 11:30 a.m., la ex primera ministra retomó la ingesta de alimentos, con lo cual “ha levantado su huelga de hambre absoluta”.

El organismo penitenciario recaló que continuará siguiendo los procedimientos habituales para garantizar la atención de la salud de la interna, en cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.