La ex primera ministra Betssy Chávez lleva tres días de huelga de hambre sin consumo de agua ni alimentos y rechazó la primera revisión médica a cargo del personal de salud del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La institución detalla que tampoco permitió la medición de sus signos vitales, motivo por el cual se le brindó información detallada sobre las consecuencias de su accionar (entre ellos la muerte), luego de lo cual firmó el consentimiento informado.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Comunicado del INPE sobre la situación de salud de Betssy Chávez.

“En una segunda visita médica realizada a las 19:50 horas, volvió a rechazar la atención. Por ello, se ha dispuesto el monitoreo permanente a la referida interna”, indicó el INPE.

Como se recuerda, en una carta de puño y letra compartida el último 20 de agosto, Betssy Chávez anunciaba el inicio de una huelga de hambre total para protestar por “maltratos y abusos del INPE”. Asimismo, acusó a la institución de enviarla a sus audiencias “dopada con alprazolam y fluoxetina”. Ante ello, señalaba que se negaría a recibir atenciones médicas e, incluso, reanimación.

Desde el encierro injusto en el que me encuentro, reafirmo que no podrán quebrar mi voz. Esta carta no es rendición: es un grito de dignidad frente al abuso, la persecución y el maltrato.

Por mi familia, por mi pueblo y por el Perú, dejo testimonio de que la verdad prevalecerá. pic.twitter.com/ZQQVNldSpK — Betssy Chávez ✊️ (@JorgeZa79953991) August 20, 2025

En su reciente comunicado, el INPE detalló que el miércoles 20 de agosto , las internas Betssy Chávez Chino, Astrid Jinnett Valdivia Huamán y Yajaira Santiago Ascencio solicitaron a la Oficina Regional Lima ser trasladas de manera conjunta otro establecimiento penitenciario, además de pedir protección y ser recluidas en un mismo lugar. Sin embargo, la institución señala que la solicitud debe hacerse de manera personal y no grupal.

Consentimiento informado de Betssy Chávez tras 3 días de huelga de hambre absoluta.

“Mediante Oficio N.° 185-2025-INPE/ORL-EPAMCH-D, del 18 de agosto del presente cursado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, se comunicó que no existen elementos que corroboren y/o evidencien las presuntas amenazas o maltratos por parte de otras internas a la procesada Chávez Chino", dijo el INPE sobre las denuncias de maltrato, acoso y tortura que manifiesta Betssy Chávez.