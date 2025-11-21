Betssy Chávez: Petro amenaza con retirar su misión diplomática en Lima si Perú ingresa a Embajada de México

El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este viernes con retirar su misión diplomática de Perú si ese país agrede la residencia de la embajada de México en Lima, donde está asilada la ex primera ministra Betssy Chávez, contra quien un juez ordenó prisión preventiva por cinco meses.

“Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada”, expresó Petro en la red social X sobre el caso de Chávez, quien es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en diciembre de 2022.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada. https://t.co/6IUk76aSCo — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2025

El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra y argumentó que tomó la decisión porque el peligro de fuga de Chávez en el proceso es “palpable” por su no asistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

En la víspera, antes de conocerse esta resolución judicial, el primer ministro Ernesto Álvarez negó que su país vaya a irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de Betssy Chávez, como hizo Ecuador con el exvicepresidente correísta Jorge Glas, porque -según dijo- es respetuoso del derecho internacional.

Chávez fue detenida en junio de 2023 y permaneció hasta septiembre de este año en prisión preventiva por su presunta participación en el intento de golpe de Castillo, por el que la Fiscalía pide que se le imponga una pena de 25 años de cárcel por el delito de rebelión.

La ex primera ministra salió en libertad al reconocer el Tribunal Constitucional que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la prisión provisional y hace dos semanas recibió el asilo otorgado por el Gobierno de México.

Ante esto, el Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales, que desde 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.