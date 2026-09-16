Foro de Diplomacia Pública Corea-Perú se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú -PUCP.
Foro de Diplomacia Pública Corea-Perú se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú -PUCP.
Por Redacción EC

Durante el Foro de Diplomacia Pública Corea-Perú 2026, el embajador de la República de Corea en el Perú, Choi Jong-uk, destacó la evolución de las relaciones bilaterales entre ambos países así como los vínculos en diferentes ámbitos como el político, económico y cultura.

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