Durante el Foro de Diplomacia Pública Corea-Perú 2026, el embajador de la República de Corea en el Perú, Choi Jong-uk, destacó la evolución de las relaciones bilaterales entre ambos países así como los vínculos en diferentes ámbitos como el político, económico y cultura.

El evento se llevó a cabo el 14 de septiembre en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y sirvió para destacar las relaciones entre Perú y Corea que se establecieron desde 1963.

En su alocución Choi Jong-uk sostuvo que la diplomacia pública, con la participación de sectores como la academia, el ámbito artístico y las nuevas generaciones, complementa la labor diplomática oficial de ambos gobiernos y constituye una base para continuar fortaleciendo los vínculos entre Corea y Perú.

El foro contó con la participación del rector de la PUCP, Julio del Valle, quien destacó la importancia del entendimiento mutuo y la confianza para el desarrollo sostenido de las relaciones entre ambos países. Asimismo, resaltó el papel de las universidades, la cultura y la diplomacia pública en la construcción de estos vínculos.

También estuvo presente, Park Min-won, rector de la Universidad Nacional de Changwon, quien señaló que los intercambios se vienen ampliando más allá de la relación entre gobiernos, incorporando la diplomacia pública y la cooperación local, con participación de la sociedad civil y el ámbito académico.

Más allá de los gobiernos

Durante las tres sesiones del encuentro, académicos y especialistas de ambos países intercambiaron perspectivas sobre los vínculos históricos y culturales entre Corea y Perú, la diplomacia pública, la cooperación regional y subnacional, la historia de la comunidad coreana en el Perú y la cooperación para el desarrollo.

También se abordaron posibles líneas de cooperación bilateral hacia el futuro.

A inicios de septiembre, el canciller peruano Carlos Espá sostuvo una reunión con el embajador Choi Jong-uk, en la que abordaron el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad y formación técnico-vocacional, incluida la continuidad de iniciativas de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).