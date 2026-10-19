icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Si estos grupos de la delincuencia organizada son transnacionales, nosotros también tenemos que juntarnos”, afirmó el canciller Kury Pesantes. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
“Si estos grupos de la delincuencia organizada son transnacionales, nosotros también tenemos que juntarnos”, afirmó el canciller Kury Pesantes. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Roberto Kury Pesantes, afirmó que los presidentes Daniel Noboa y Keiko Fujimori “comparten una misma visión de país” y que esto ha hecho que la relación bilateral entre Quito y Lima sea “más fluida”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista