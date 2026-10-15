La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que sostuvo una llamada telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar acciones de cooperación entre ambos países, entre ellas la expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados.
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