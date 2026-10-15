La presidenta Keiko Fujimori conversó con su par venezolana Delcy Rodríguez.
La presidenta Keiko Fujimori conversó con su par venezolana Delcy Rodríguez.
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que sostuvo una llamada telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar acciones de cooperación entre ambos países, entre ellas la expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados.

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