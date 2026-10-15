La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que sostuvo una llamada telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar acciones de cooperación entre ambos países, entre ellas la expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados.

A través de una publicación en su cuenta de X, Fujimori indicó que los cancilleres de ambos países ya coordinan los protocolos necesarios para concretar las expulsiones por vía aérea, bajo procedimientos que, según señaló, se realizarán de manera ordenada y segura.

“ Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados ”, escribió.

Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados. Nuestros cancilleres ya vienen coordinando los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura. Agradecí la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con el Perú. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 15, 2026

La mandataria también informó que abordó con Rodríguez el apoyo al plan Vuelta a la Patria, una iniciativa del Gobierno venezolano orientada al retorno de sus ciudadanos desde el extranjero.

“ Agradecí la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con el Perú”, agregó Fujimori en su publicación.

El anuncio contempla dos líneas de cooperación: el respaldo al programa de retorno de ciudadanos venezolanos y la coordinación de procedimientos para expulsar a quienes se encuentren indocumentados en territorio peruano.