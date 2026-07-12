El director de la revista Semana de Colombia, Juan David Cardozo, entrevistó a la presidenta electa del Perú Keiko Fujimori. (Foto: Semana)
El director de la revista Semana de Colombia, Juan David Cardozo, entrevistó a la presidenta electa del Perú Keiko Fujimori. (Foto: Semana)
Por Redacción EC

En una entrevista concedida a la revista Semana de Colombia, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, afirmó que las relaciones entre Perú y Colombia se debilitaron durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y manifestó su confianza en que esa situación cambie con la elección del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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