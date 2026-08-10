La presidenta Keiko Fujimori expresó este lunes su solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto registrado en ese país y lamentó las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria envió sus condolencias a las familias afectadas y manifestó la disposición del Perú para brindar ayuda ante la emergencia.

Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 10, 2026

“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento” , escribió Fujimori.

Asimismo, la presidenta dirigió su mensaje al mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, y al pueblo de Colombia, a quienes aseguró que el Perú está dispuesto a colaborar.

“Les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes” , señaló.

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El pronunciamiento de Fujimori se produjo luego del terremoto registrado este lunes en Colombia, que va dejando varias pérdidas humanas y materiales.