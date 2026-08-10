La presidenta Keiko Fujimori expresó este lunes su solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto registrado en ese país y lamentó las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.
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