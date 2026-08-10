“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento”, escribió Fujimori. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento”, escribió Fujimori. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori expresó este lunes su solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto registrado en ese país y lamentó las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.

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