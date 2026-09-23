Reunión se desarrolló en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto: Presidencia de la República)
Reunión se desarrolló en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto: Presidencia de la República)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori, participó en el Encuentro de jefes de Estado y de Gobierno sobre el “Compromiso Regional de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional”, realizado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

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