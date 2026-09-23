La presidenta Keiko Fujimori, participó en el Encuentro de jefes de Estado y de Gobierno sobre el “Compromiso Regional de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional”, realizado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Durante su visita, a propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mandataria aprovechó para participar del encuentro junto a los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi y los cancilleres de Ecuador, Roberto Kury y de Argentina, Pablo Quirno.

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En la reunión, los jefes de Estado reafirmaron su compromiso con la implementación de esta iniciativa que tiene el propósito de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado.

Keiko Fujimori dialogó con mandatarios de la región.

En el encuentro, la mandataria resaltó la necesidad de dar una respuesta regional firme al crimen organizado, mediante el intercambio constante de información, la coordinación eficaz entre autoridades y acciones directas contra las estructuras y los recursos financieros delincuenciales.