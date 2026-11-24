La presidenta de la República, Keiko Fujimori, solicitó autorización al Senado para salir del territorio nacional el próximo 3 de diciembre y viajar a Barranquilla, Colombia, donde participará en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia.

La solicitud responde a la invitación formulada por el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, y cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 333-2026-PR, fechado el 23 de noviembre y dirigido al presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres Morales.

Oficio dirigido al presidente del Senado, Miguel Torres.

De acuerdo con el documento, el encuentro busca consolidar el relanzamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, luego del reciente restablecimiento de los vínculos diplomáticos a nivel de embajadores.

Actividades que contempla la agenda

La agenda preliminar para el jueves 3 de diciembre contempla una reunión privada entre Fujimori y De la Espriella, así como la sesión plenaria del VII Gabinete Binacional, en la que participarán los ministros de Estado de ambos países.

Durante la reunión bilateral, los mandatarios abordarán los desafíos que comparten en la frontera, especialmente el accionar de grupos armados organizados residuales y las economías ilícitas en la cuenca del Putumayo. También se prevé tratar la coordinación en espacios de integración regional, como la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, además de las posibilidades de ampliar el comercio y las inversiones.

Asimismo, está prevista la suscripción de la Declaración Presidencial de Barranquilla , que recogerá los lineamientos políticos de la nueva etapa de la relación bilateral y los compromisos en materia de seguridad, desarrollo fronterizo, ambiente, asuntos sociales y comercio.

Temas del Gabinete Binacional

El documento señala que la séptima edición del Gabinete Binacional se realizará casi cinco años después de la anterior, que tuvo lugar en Villa de Leyva, en enero de 2022.

La reunión ministerial estará organizada en cinco ejes temáticos: asuntos sociales; asuntos ambientales y mineros; comercio, turismo e inversiones; seguridad y defensa; y asuntos migratorios, de desarrollo e integración fronteriza.

Entre las prioridades mencionadas por el Ejecutivo figuran el fortalecimiento de la cooperación contra la delincuencia organizada transnacional y la minería ilegal, mediante operaciones coordinadas entre las fuerzas armadas y policiales de ambos países. También se busca impulsar el desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza y facilitar el comercio local transfronterizo en el Putumayo.

Otros asuntos previstos son la gestión del riesgo de desastres frente al fenómeno El Niño, la atención de la salud en las comunidades fronterizas y las inversiones.

Como resultado del encuentro, se espera adoptar el Plan de Acción de Barranquilla, que establecerá compromisos concretos, responsables y plazos de ejecución durante 2027.

Finalmente, el oficio precisa que, durante la ausencia de Fujimori, el primer vicepresidente de la República quedará encargado del despacho presidencial.