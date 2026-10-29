La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recorrió este jueves las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad de El Salvador, como primera actividad de su agenda oficial en ese país. Posteriormente, tiene previsto reunirse con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial.

De acuerdo con la nota de prensa de la Presidencia de la República, la visita busca conocer de manera directa la política de seguridad salvadoreña frente a las organizaciones criminales y explorar oportunidades de intercambio de experiencias para combatir la delincuencia organizada transnacional.

La Presidenta de la República del Perú, @KeikoFujimori, conoce de primera mano el Modelo de Seguridad del Presidente @nayibbukele. 🇸🇻🤝🏻🇵🇪 https://t.co/X6oD5XLUxE — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) October 29, 2026

Según informó el Gobierno peruano, Fujimori estuvo acompañada por el canciller Carlos Espá y los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

La mandataria mantiene reuniones de alto nivel con autoridades del Ejecutivo salvadoreño. (Foto: Presidencia de la República)

La delegación fue recibida por el ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien dirigió el recorrido y expuso el modelo de gestión y la infraestructura penitenciaria implementados en el país centroamericano. También participaron el ministro de la Defensa Nacional salvadoreño, René Francis Merino, y el director del centro penitenciario, Belarmino García.

En el inicio de su Visita Oficial a El Salvador, la Presidenta de la República del Perú, @KeikoFujimori, recorre el Centro de Confinamiento del Terrorismo. En el CECOT ha sido recibida por el Ministro de la @DefensaSV Nacional, @merino_monroy, y el Ministro de @SeguridadSV, @Vi11atoro, quienes compartirán con la Presidenta todos los avances en materia de seguridad y el modelo penitenciario que han llevado al país a ser un referente mundial en materia de seguridad y lucha contra el crimen. 🇸🇻🤝🏻🇵🇪 — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) October 29, 2026

Reunión con Bukele

Como parte de su agenda, Fujimori se reunirá esta tarde con Bukele en la Casa Presidencial . Luego, ambos mandatarios encabezarán un encuentro ampliado con las delegaciones ministeriales de ambos países.

Entre los asuntos previstos para el encuentro figuran la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, además de temas relacionados con la salud, la educación y el turismo.