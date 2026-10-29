Presidenta Keiko Fujimori visita El Salvador. (Foto: Presidencia de la República)
Presidenta Keiko Fujimori visita El Salvador. (Foto: Presidencia de la República)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, visitó este jueves el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad de El Salvador, como primera actividad de su agenda oficial en ese país. Posteriormente, tiene previsto reunirse con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial.

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