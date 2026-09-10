El encuentro entre Keiko Fujimori y Marco Rubio culminó con el anuncio del ingreso del Perú al “Escudo de las Américas” y el inicio de una “nueva era” bilateral. (Foto: Presidencia)
El encuentro entre Keiko Fujimori y Marco Rubio culminó con el anuncio del ingreso del Perú al “Escudo de las Américas” y el inicio de una “nueva era” bilateral. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la relación entre su país y el Perú tras su reciente visita a Lima y afirmó que ambas naciones trabajarán conjuntamente para impulsar la paz, la seguridad y la prosperidad en el hemisferio.

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