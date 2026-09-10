El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la relación entre su país y el Perú tras su reciente visita a Lima y afirmó que ambas naciones trabajarán conjuntamente para impulsar la paz, la seguridad y la prosperidad en el hemisferio.

A través de su cuenta oficial en X, Rubio compartió un video que reúne imágenes de su llegada al Perú y de las reuniones que sostuvo durante su estadía. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que resaltó los objetivos que, según señaló, comparten ambos países.

“Juntos, Estados Unidos y Perú impulsarán la paz, la seguridad y la prosperidad para nuestras naciones y nuestro Hemisferio”, escribió el funcionario estadounidense.

Together, the United States and Peru will pursue peace, security, and prosperity for our nations and our Hemisphere. pic.twitter.com/thj9mkeIlF — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 10, 2026

Con esta publicación, Rubio hizo un balance de su paso por el Perú y puso énfasis en la continuidad de la cooperación entre Washington y Lima en asuntos vinculados con la seguridad y el desarrollo de la región.

El mensaje fue difundido luego de las actividades que el secretario de Estado cumplió durante su visita, en la que sostuvo reuniones con autoridades peruanas como parte de la agenda bilateral.