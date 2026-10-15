La lideresa de la oposición venezolana María Corina Machado se pronunció sobre la designación de Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP)
La lideresa de la oposición venezolana María Corina Machado se pronunció sobre la designación de Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP)
/ YURI CORTEZ
Por Redacción EC

La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, felicitó al escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, por su reciente designación como embajador del Perú en Estados Unidos.

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