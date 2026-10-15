La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, felicitó al escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, por su reciente designación como embajador del Perú en Estados Unidos.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), Machado calificó de “excelente” la decisión de la presidenta Keiko Fujimori y auguró que será un “gran representante” de nuestro país en Washington.

MIRA AQUÍ: Álvaro Vargas Llosa es nombrado embajador del Perú en Estados Unidos

“Querido Álvaro, excelente decisión de la Presidenta Keiko Fujimori y felicitaciones por esta gran responsabilidad! Tus amigos sabemos el compromiso y la pasión que sientes por el destino de tu país y que serás un gran representante del Perú en los Estados Unidos”, expresó.

“Los venezolanos siempre recordaremos y agradeceremos al pueblo peruano por acoger a tantos de los nuestros con afecto y generosidad y a su Presidenta por mantenerse siempre firme con nuestra causa por la democracia y la Libertad”, agregó.

Querido Álvaro, excelente decisión de la Presidenta @KeikoFujimori y felicitaciones por esta gran responsabilidad! Tus amigos sabemos el compromiso y la pasión que sientes por el destino de tu país y que serás un gran representante del Perú en los Estados Unidos. Los venezolanos siempre recordaremos y agradeceremos al pueblo peruano por acoger a tantos de los nuestros con afecto y generosidad y a su Presidenta por mantenerse siempre firme con nuestra causa por la democracia y la Libertad. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 15, 2026

Como se recuerda, el Gobierno de Keiko Fujimori oficializó el último miércoles 14 de octubre el nombramiento de Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos. El dispositivo legal precisa que la fecha en que asumirá funciones será establecida posteriormente mediante una resolución ministerial.

Tras oficializarse su nombramiento, Vargas Llosa -quien dos días antes de su nombramiento sostuvo una reunión de casi una hora y media con la presidenta y el canciller Carlos Espá en Palacio de Gobierno- agradeció en “X” a Fujimori por la designación.

MIRA AQUÍ: Keiko Fujimori anuncia coordinación con Delcy Rodríguez para expulsar a venezolanos indocumentados del Perú

“Mi profundo agradecimiento a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por mi nombramiento oficial como embajador del Perú en EE.UU., cargo que han ocupado algunos de los compatriotas más admirables. Asumo el compromiso de servir al país con entrega, sindéresis y honor”, escribió.