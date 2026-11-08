Miguel Ángel Rodríguez Mackay fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del golpista Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Miguel Ángel Rodríguez Mackay fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del golpista Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori nombró a Miguel Ángel Rodríguez Mackay como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de Marruecos. La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-RE.

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