El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori nombró a Miguel Ángel Rodríguez Mackay como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de Marruecos. La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-RE.
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