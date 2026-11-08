El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori nombró a Miguel Ángel Rodríguez Mackay como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de Marruecos. La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-RE.

Como se recuerda, Rodríguez Mackay fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Pedro Castillo, cargo que ejerció entre agosto y septiembre de 2022.

Nombramiento de Rodríguez Mackay como embajador del Perú en Marruecos.

Aunque no es un diplomático de carrera, posee amplia trayectoria en el ámbito de las relaciones internacionales.

De acuerdo con la resolución, publicada este domingo en el diario oficial El Peruano, el nombramiento cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y se sustenta en las disposiciones constitucionales y legales que regulan la designación de embajadores y funcionarios del Servicio Diplomático.

La norma también dispone la expedición de las respectivas cartas credenciales y plenos poderes. En tanto, la fecha en que Rodríguez Mackay deberá asumir sus nuevas funciones será establecida posteriormente mediante una resolución ministerial.

La resolución suprema lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, quien se encuentra encargado del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores.