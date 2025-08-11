Muere Miguel Uribe Turbay a dos meses de atentado / Gustavo Petro responde a Perú | Tenemos Que Hablar

Hoy analizamos el impacto nacional e internacional tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció este 11 de agosto a los 39 años, luego de permanecer más de dos meses hospitalizado por las graves heridas de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio. Uribe Turbay, reconocido por su férrea oposición al presidente Gustavo Petro, se convierte en la primera víctima de un magnicidio en Colombia en más de tres décadas. Además. ¿qué le respondió Gustavo Petro al Perú, luego de la polémica por la isla Santa Rosa en la frontera?, lo veremos en un análisis con el el canciller Elmer Schialer.