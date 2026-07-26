El canciller Carlos Parejas también comentó que se están dando los primeros pasos para retomar relaciones con México. (Fotos: Cesar Bueno @photo.gec)
El canciller Carlos Parejas también comentó que se están dando los primeros pasos para retomar relaciones con México. (Fotos: Cesar Bueno @photo.gec)
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, anunció la reanudación de las relaciones bilaterales entre Perú y Venezuela, que se dará inicio con la reactivación de los servicios consulares.

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