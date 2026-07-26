El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, anunció la reanudación de las relaciones bilaterales entre Perú y Venezuela, que se dará inicio con la reactivación de los servicios consulares.

“Ahora los peruanos van a poder ser atendidos en Caracas y esperamos también que Venezuela reabra su consulado en Perú, que como saben está cerrado y hay miles y miles de venezolanos que están desatendidos”, señaló a los medios .

Las relaciones entre ambos países permanecían interrumpidas desde fines de julio de 2024, cuando el gobierno de Venezuela decidió romper vínculos con Perú debido a que el gobierno peruano no reconoció los resultados de las elecciones venezolanas, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro.

“Lo acabo de comentar con el presidente de la República (José María Balcázar) en reunión con el Gabinete al medio día, así que esta es una noticia que me gustaría resaltar porque es muy importante”, señaló.

México

Por otro lado, el canciller Carlos Pareja, mencionó que hubo un acercamiento con el gobierno mexicano para retomar relaciones diplomáticas con ese país pero corresponde al próximo gobierno de Keiko Fujimori, tomar una decisión al respecto.

“Con México ha habido también una suerte de acercamiento, pero todavía estamos en una fase inicial. Ya el gobierno actual está en su etapa final y creo que hemos tenido algunos pasos, pero ya será como corresponde al próximo gobierno continuar con estas tratativas”, indicó.