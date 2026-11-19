La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostuvo una reunión con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, en la ciudad de Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Según indicó, el encuentro permitió avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de la ruptura ocurrida en noviembre de 2025.

Durante una conferencia de prensa al término de su visita a China, Sheinbaum dijo que se trató de una “breve reunión” y señaló que la reanudación de los vínculos bilaterales fue una decisión impulsada por Fujimori.

“Ella, además, tiene una relación personal con México, en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación” , manifestó la mandataria mexicana, quien no ofreció mayores detalles sobre los temas abordados.

La confirmación de Sheinbaum se conoce tras las declaraciones del canciller, Carlos Espá, quien informó sobre los encuentros entre ambas jefas de Estado.

Desde Shenzhen, el ministro había señalado que las presidentas se reunieron inicialmente durante un banquete y que posteriormente volvieron a coincidir en una segunda reunión junto al presidente de Chile, José Antonio Kast.

¿Por qué se rompieron las relaciones entre Perú y México?

La ruptura diplomática entre ambos países se produjo en noviembre de 2025, luego de que el Gobierno mexicano concediera asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien fue sentenciada por el Poder Judicial a más 11 años de cárcel por su papel en el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

Las tensiones entre Lima y México se habían iniciado tras la destitución y detención del golpista Pedro Castillo. El entonces Gobierno mexicano cuestionó su encarcelamiento y mantuvo una posición crítica frente a las decisiones adoptadas por las autoridades peruanas.

La situación se agravó cuando Chávez permaneció en la residencia diplomática mexicana en Lima. Posteriormente, el Gobierno de Keiko Fujimori le concedió un salvoconducto para viajar a México, lo que permitió avanzar hacia la normalización de los vínculos.

Con información de EFE