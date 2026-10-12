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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso al Senado de su país el nombramiento de una embajadora en el Perú. (Foto: EFE/Mario Guzmán)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso al Senado de su país el nombramiento de una embajadora en el Perú. (Foto: EFE/Mario Guzmán)
Por Agencia EFE

El Gobierno de México propuso este lunes 12 de octubre a Lydia Antonio de la Garza como nueva embajadora en Perú, un paso más hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, restablecidas en agosto tras casi un año de ruptura diplomática.

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