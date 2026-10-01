La mandataria Keiko Fujimori recibió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, para coordinar acciones de cooperación y protección dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y movilidad humana.

Durante el encuentro en Palacio de Gobierno, la presidenta dialogó con los representantes de ACNUR, con el objetivo de fortalecer la cooperación con este organismo.

Del mismo modo, seguir impulsando acciones de protección y asistencia a quienes requieren atención internacional.

La reunión permitió destacar el apoyo técnico y financiero que ACNUR brinda al Estado peruano para fortalecer el trabajo de las instituciones que atienden y protegen a las personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente ACNUR brinda apoyo de primera necesidad, albergue y orientación en Lima y regiones de frontera como Tumbes y Tacna.

También promueve iniciativas para que las personas refugiadas accedan a derechos, salud y medios de vida.