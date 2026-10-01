La mandataria Keiko Fujimori recibió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, para coordinar acciones de cooperación y protección dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y movilidad humana.
TE PUEDE INTERESAR
- Vladimir Cerrón: PJ ordenó a la fiscalía cumplir con presentar acusación en caso “Antalsis”
- Reinfo en el Congreso: diputados contrataron a personas vinculadas a la minería informal
- Candidato de Somos Perú en Amazonas es investigado por abusar de una niña de 13 años
- Miguel Torres sobre moción de censura contra César Astudillo: “Demostrarían que no les interesa el Perú”
Seguir temas