Keiko Fujimori se reunió con representante de ACNUR. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori se reunió con representante de ACNUR. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La mandataria Keiko Fujimori recibió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, para coordinar acciones de cooperación y protección dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y movilidad humana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: