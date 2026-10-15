El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, realizará una visita oficial al Perú en noviembre junto con su gabinete ministerial, con el objetivo de concretar acuerdos bilaterales, según informó el vicecanciller boliviano, Carlos Paz.

“ Estamos poniendo a Bolivia al mundo y trayendo a Bolivia al mundo para encontrar soluciones pragmáticas, abrir nuevos mercados, traer nuevas inversiones ”, declaró el vicecanciller a BTV al anunciar el viaje.

Para el Perú, uno de los principales asuntos pendientes es convertir los compromisos diplomáticos en mejoras concretas para el intercambio comercial y las poblaciones de la frontera.

En agosto, los cancilleres Carlos Espá, de Perú, y Héctor Huanca, de Bolivia, acordaron impulsar una agenda común y avanzar en la organización del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional, que se realizará este año en territorio peruano.

Entre los compromisos asumidos figura avanzar hacia la atención permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero. La medida busca agilizar el tránsito de personas y mercancías entre ambos países.

Agenda de integración regional

La visita de Rodrigo Paz se enmarca en los esfuerzos de ambos gobiernos por fortalecer sus vínculos económicos y políticos. De acuerdo con el vicecanciller boliviano, el mandatario viajará acompañado de su gabinete para impulsar acuerdos y ampliar las oportunidades de cooperación.

En paralelo, Bolivia prevé definir el 20 de octubre, durante una reunión del mecanismo Urupabol en Asunción, posibles visitas de los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y Paraguay, Santiago Peña, a territorio boliviano.