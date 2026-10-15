El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz llegará acompañado de su gabinete ministerial. (Foto: GEC)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz llegará acompañado de su gabinete ministerial. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, realizará una visita oficial al Perú en noviembre junto con su gabinete ministerial, con el objetivo de concretar acuerdos bilaterales, según informó el vicecanciller boliviano, Carlos Paz.

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