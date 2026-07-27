Rey de España llega al Perú para participar en transmisión de mando de Keiko Fujimori.
Rey de España llega al Perú para participar en transmisión de mando de Keiko Fujimori.
Por Redacción EC

El rey de España, Felipe VI, llegó este lunes 27 de julio al Perú para participar en la ceremonia de transmisión del mando presidencial, en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031.

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