El rey de España, Felipe VI, llegó este lunes 27 de julio al Perú para participar en la ceremonia de transmisión del mando presidencial, en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031.

El monarca arribó a Lima encabezó la delegación oficial del Reino de España que asistirá a las actividades protocolares organizadas con motivo del cambio de mando, previsto para este 28 de julio en el Congreso de la República.

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El rey de España llegó al Perú para participar en la toma de mando de Keiko Fujimori



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A su llegada, Felipe VI fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja y miembros del cuerpo diplomático.

La presencia del rey de España forma parte de la tradicional participación de la Corona española en las ceremonias de investidura presidencial en América Latina, donde suele representar al Estado español en los actos de transmisión de mando.