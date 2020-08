El ministro de Educación, Martín Benavides, se presentará este jueves 13 ante el Congreso de la República para responder las 33 preguntas de un pliego interpelatorio referido a las funciones que desempeñó como titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu).

Benavides fue designado jefe de la Sunedu por el presidente Martín Vizcarra, y por el exministro de Educación Daniel Alfaro, el 7 de mayo del 2018. Su ejercicio en el cargo concluyó el pasado 13 de febrero, cuando asumió el Minedu tras la salida de Flor Pablo.

Sin embargo, el pliego interpelatorio no aborda cuestiones referidas a sus actuales funciones como ministro, sino en acciones de la Sunedu cuando Benavides estuvo a cargo de esta entidad.

¿Cuál es el ánimo de las bancadas?

Cinco de las nueve bancadas del Congreso declararon a El Comercio su posición respecto a la interpelación de este jueves al ministro Martín Benavides y un eventual escenario de censura.

Los voceros del Partido Morado y Somos Perú indicaron que no apoyarían una censura tras la sesión de interpelación.

“No hemos definido nada porque no hay nada sobre la mesa, pero en el espacio de especulación no vemos elementos fuertes como para emitir una censura. ¿Qué ha hecho para censurarlo? Algunos esbozan la demora en la compra de las tabletas, es un tema que suele ocurrir en el Estado”, dijo el congresista Rennan Espinoza, de la bancada de Somos Perú.

Zenaida Solís, del Partido Morado, comentó que están “en contra de la censura”. “Lo que queremos es una critica constructiva. No me diga que un día le damos el voto de confianza, y al día siguiente censuramos al ministro. Eso no tiene coherencia”, sostuvo.

Además, Solís reiteró que su bancada está en contra la interpelación a los ministros de Estado en estos tiempos de pandemia, pues “agrega inestabilidad a la labor y trabajo de las autoridades”.

“El pliego basa sus preguntas sobre su labor como superintendente de Sunedu, no como ministro. Esas preguntas se pueden hacer invitándolo, ya lo hizo y ya respondió. La Comisión de Educación tiene funciones investigadoras sobre esos mismos temas. El ministro ya explicó que hay un procedimiento”, dijo Solís.

Quienes ya han sostenido que podría darse un escenario de censura contra el ministro Benavides son los miembros de Unión por el Perú (UPP). Lo habían adelantado a El Comercio tras la ratificación del titular del Minedu y este miércoles, el congresista José Vega, vocero de la bancada, dijo que “una vez que explique en la interpelación y resuelva las preguntas, valoraremos. No descartamos la censura si no responde satisfactoriamente” .

Manifestó también que es importante que responda respecto al fracaso de su gestión, “es indignante que un ministro y su equipo no puedan adquirir las tablets, que con tanta urgencia se requería”.

Sin embargo, como se ha precisado, el pliego interpelatorio no incluye preguntas respecto a este caso. Vega anotó que esto “no niega que él tenga que explicar. No vamos a buscar otra interpelación si puede responder ahora”, agregó.

La semana pasada, la bancada de Acción Popular se había manifestado en contra de la ratificación del ministro Benavides. Ricardo Burga, vocero alterno de AP, indicó que si el presidente Martín Vizcarra cometía “el absurdo y la soberbia” de ratificarlo, algunas bancadas optarían por su censura.

“Creo que eso es lo que van a pedir (censura) algunas bancadas. Lo que plantearía es que, por la salud del país, no lleve al señor Benavides; no porque tengamos algo contra él o atacar a Sunedu, vamos a respaldar el trabajo de Sunedu. Pero el tema es que es un factor de desunión entre algunas bancadas y el Congreso”, dijo el jueves pasado a El Comercio.

Este miércoles, Burga puntualizó a este Diario que antes de tomar una decisión esperarán las repuestas que brinde el ministro de Educación . Sobre ello, tomarán una posición final. “No hay nada conversado, hoy la bancada se reúne en la noche para ver estos temas”, añadió.

Consultado sobre si apoyarían una censura, Burga añadió que “todo es posible, no solo la bancada de AP, sino de otras bancadas”.

“Somos una bancada que sabe escuchar, pero en el caso de Educación es un tema puntual, no solo en el licenciamiento, sino que la ejecución presupuestal es una de las mas bajas del gabinete”, sostuvo. “No puedo adelantar la posición de la bancada. Lo que sí, es que AP no esta en contra de la reforma universitaria, siempre la hemos apoyado, debe reforzarse”, reiteró.

La congresista Carmen Omonte, vocera alterna de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), dijo que esperarán a la presentación del ministro para definir una posición.

Sin embargo, personalmente, se mostró en contra de una censura porque -dijo-es importante que la experiencia que ya ha ido adquiriendo se mantenga en el cargo.

“Es muy difícil que se apoye una censura porque estamos en la línea de fortalecer el sector educación, pero también va a depender de las explicaciones y presentación que tenga el ministro”, reiteró Omonte.

Las bancadas del Frepap, Podemos Perú, Fuerza Popular y Frente Amplio no respondieron nuestros mensajes ni llamadas.

MIRA: Congreso seguirá con interpelación a ministro de Educación y en AP y UPP no descartan escenario de censura

El proceso de interpelación

La interpelación es un mecanismo de control político, según el artículo 83 del Reglamento del Congreso y el artículo 131 de la Constitución. Permite que ministro citado responda un pliego de consultas de los legisladores.

El pedido de interpelación debe ser firmado por no menos del 15% del número legal de congresistas. En el caso del ministro Benavides fue presentado el pasado 25 de junio por el congresista Walter Rivera, de Acción Popular y miembro de la Comisión de Educación, y con el respaldo de 22 congresistas más:

La moción de interpelación y los congresistas que firmaron.

Tras darse cuenta de esta moción –el pasado 25 de julio–, en la sesión del pleno del 31 de julio la interpelación a Benavides fue aprobada con 94 votos a favor: 23 de Acción Popular, 22 de APP, 13 del Frepap, 14 de Fuerza Popular, 11 de Unión por el Perú Y 11 de Somos Perú.

Tras la interpelación, los congresistas pueden plantear y presentar una moción de censura contra el ministro, con las firmas de al menos 33 legisladores (25% del número legal de parlamentarios).

Esta moción de censura se debate y vota entre el cuarto y el décimo día después de su presentación. Para aprobarla, se requiere la votación de más de la mitad del número legal de congresistas (65).

Finalmente, el ministro censurado deben renunciar una vez aprobada la moción y el presidente de la República debe aceptar esta dimisión en las siguientes 72 horas.

¿Qué preguntas deberá responder Benavides?

La moción cuestiona el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).

Lea aquí las 33 preguntas del pliego interpelatorio.

La Sunedu otorgó el licenciamiento institucional por seis años a la UTP en junio del 2019 y a la UPAL en agosto del mismo año.

Según la moción de interpelación, se cuestiona el licenciamiento de cinco filiales de la UTP en las ciudades de Piura, Trujillo, Chimbote, Ica y Huancayo, “sin haber cumplido con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC)., como una infraestructura adecuada, laboratorios y talleres”. Asimismo, se señala que la sede en Chiclayo funcionaba con una filial no autorizada, razón por la cual recibió una multa.

El 17 de junio, a través de un comunicado, la Sunedu señaló que en el caso de la UTP la resolución de licenciamiento la autorizó a brindar el servicio educativo en su sede principal y siete filiales –Lima, Chiclayo, Arequipa–, de las cuales dos operan y contaban con alumnado, mientras que las otras cinco eran sedes nuevas y sin alumnado: Piura, Trujillo Chimbote, Ica y Huancayo.

La evaluación para el licenciamiento de la UTP empezó en octubre del 2016. La solicitud incluyó sus locales en Lima y las filiales de Chiclayo y Arequipa. Según Sunedu, durante el proceso, la UTP presentó información en 19 oportunidades con la finalidad de levantar las observaciones y demostrar el cumplimiento de CBC.

El 2017, la UTP solicitó la exclusión del procedimiento de la filial de Chiclayo. Sin embargo, la universidad fue sancionada debido a que brindó el servicio universitario en esta sede pese a no contar con autorización. “La UTP modificó conducta y canceló la multa por S/708.750″, informó la Sunedu.

Debido a que el 24 de diciembre del 2017 culminó la vigencia de la ley de moratoria de creación de universidades, y a que el Congreso disuelto demoró en aprobar la prórroga, la UTP fue una de las universidades que tomó este tiempo para poder inscribir nuevas filiales. Hasta el 25 de abril de 2018, “todas las universidades del país podían solicitar la incorporación a la evaluación del licenciamiento de nuevas filiales”, detallan.

Es así que el 26 de enero del 2018, la UTP presentó la solicitud de creación de ocho filiales, entre ellas la de Chiclayo.

“Dado que la solicitud fue realizada durante el periodo en el que no existía prohibición legal (entre el 24 de diciembre del 2017 y 25 de abril del 2018), la Sunedu, en concordancia con lo dispuesto, decide proceder con la evaluación del expediente”, informó la Sunedu. Más adelante, la UTP desistió de continuar con el proceso en tres filiales: Cusco, Tacna y Puno.

Posteriormente, el 2019, la Sunedu realizó las visitas de verificación en las sedes de Lima, Chiclayo, Arequipa, Piura, Chimbote, Ica, Trujillo y Huancayo.

En las sedes sin alumnado, la Sunedu informó que “verificó el cumplimiento de las exigencias relacionadas a garantizar la provisión del servicio para los futuros estudiantes, durante los dos primeros años, de la misma forma como se procedió con las universidades públicas que se licenciaron sin contar con alumnos”.

Por otro lado, la moción sostiene que el licenciamiento de las filiales “habría sido otorgado con irregularidades”, sin cumplir las CBC y con “favoritismo”. Sunedu había precisado en un comunicado del 9 de junio que la UTP demostró contar con infraestructura y equipamiento para el servicio educativo durante los 2 primeros años. En la resolución de licenciamiento se precisa también cuáles son los requerimientos en cuanto a la ejecución de las inversiones para los siguientes años.

Un extracto de los argumentos de la moción de interpelación, cuyo autor es el congresista Walter Rivera (Acción Popular).

En cuanto a los aspectos académicos, la UTP obtuvo su licenciamiento debido a que: incrementó el porcentaje de docentes a tiempos completo (4% a 26,6%), impulso a la investigación y aumento del presupuesto para este fin, inversión en infraestructura, recursos humanos y para el pago de investigación docente, entre otros aspectos.

Finalmente, la moción de interpelación sostiene que Benavides, desde el Minedu, “está a cargo del proceso de licenciamiento de institutos superiores y supervisa las instituciones educativas de educación básica y, el grupo Intercorp, dueño de la UTP, tiene además el Instituto IDAT y los colegios Innova School”.

Moción de interpelación

En cuanto a la UPAL, la moción de interpelación indica que la licencia fue otorgada aunque cuenta con “espacios deportivos arrendados a un colegio de educación básica, contraviniendo el espíritu de la ley universitaria”. Aducen también que el número de ingresos es “inconsistente” con el aforo de la universidad y que el centro de estudios no acredita solvencia económica.

Los argumentos de la moción de interpelación al ministro de Educación.

Por su parte, Sunedu respondió que en caso una universidad privada cuenta con un local alquilado, el contrato debe tener una vigencia no menor de 5 años para programas de pregrado, y no menos de la duración del programa de posgrado. “La Sunedu verificó que la UPAL cuenta con un contrato de arrendamiento vigente hasta el 18 de diciembre del 2027″, informaron.

El ministro Benavides acudirá al Congreso para responder preguntas sobre la modificación de normas del proceso de licenciamiento, 16 preguntas sobre el licenciamiento a la UPAL y 6 preguntas sobre el licenciamiento a la UTP. Las 8 preguntas restantes son sobre designaciones.

Sobre la UTP, se le consultará sobre el licenciamiento a filiales “que no contaban con licencia municipal”, y que la Sunedu haya “dejado” que la universidad “siga endeudándose en la construcción de nuevas sedes”.

VIDEO RECOMENDADO

El Congreso de la República le otorgó la confianza al gabinete Martos. (Canal del Congreso)