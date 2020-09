La ministra de Economía, María Antonieta Alva, llegó al Congreso cargando un grueso cuadernillo para responder las 82 preguntas de los dos pliegos interpelatorios en su contra. Alva intentó dar explicaciones técnicas y cifras sobre los alcances de las políticas económicas implementadas por su gestión.

Sus respuestas, sin embargo, no convencieron a las bancadas que impulsaron su interpelación. En su intervención, José Vega, portavoz de Unión por el Perú, dijo: “Yo reitero, por el bien del país, que usted debería dar un paso al costado”. Fuentes de este Diario indicaron que esta bancada ya prepara la moción de censura. Esperan contar con el apoyo del Frente Amplio (FA), Podemos Perú (PP) y el Frepap.

Lenin Checco, representante del FA, criticó el programa Reactiva Perú. En diálogo con este Diario, indicó, a título personal, que las respuestas de Alva no han sido satisfactorias frente a las dudas de la población.

Esta bancada tendrá una reunión el fin de semana para evaluar su posición respecto a una moción de censura. Aún así, hay un sector que tiene la predisposición de firmarla.

En la bancada de José Luna Morales también hay predisposición para apoyar esta iniciativa. Luna criticó los resultados del manejo del Ejecutivo de la crisis. En conversación con El Comercio, el vocero alterno Aron Espinoza señaló que aún no hay una decisión formal de la bancada, pero que tendrán una reunión el lunes al finalizar la sesión en la que la ministra Alva responda las dudas de los parlamentarios.

A ellos se suman las críticas del Frepap. Su portavoz, María Teresa Céspedes, le dijo a Alva: “Señorita ministra, si usted no puede resolver los problemas del país, dé un paso al costado”. Los votos de las cuatro agrupaciones (47) no alcanzan para aprobar una censura contra Alva, pero sí para que se tramite la misma.

Las voceros de las bancadas de Fuerza Popular, Somos Perú, el Partido Morado y Acción Popular, si bien se mostraron críticos, no dieron indicios de respaldar una censura.

Alianza para el Progreso no intervino en el pleno, pero Fernando Meléndez, su portavoz, señaló en conversación con este Diario que no hay ánimos de impulsar una moción de censura. Agregó que la interpelación es un mecanismo parlamentario, aunque se ha dado de forma tardía, pues debió ocurrir cuando se criticaba la aplicación de las dos etapas del programa Reactiva. La bancada tenía una reunión programada para este sábado, que se ha suspendido hasta el lunes, pero la censura no estaba en agenda.

Al inicio de su intervención, la ministra Alva reconoció que se habían cometido errores durante su gestión, pero señaló que se enmendaron las equivocaciones.

Alva hizo varios comentarios críticos respecto de las iniciativas de generar gasto desde el Congreso, aunque no fue confrontacional. Señaló que uno de los pilares institucionales –que permite que el país tenga un buen manejo fiscal– es que sea el Ejecutivo el que tenga las competencias para manejar la hacienda pública. “Tenemos que ser responsables en el manejo de las cuentas fiscales”, señaló.

A eso, agregó: “Llamamos a la responsabilidad del uso de los recursos de todos los peruanos. No podemos implementar propuestas que dificulten la recuperación del espacio fiscal”. Esto va en la línea de las críticas del Ejecutivo en las últimas semanas.

El lunes a las nueve de la mañana continuará la sesión de interpelación.

Preguntas repetidas en los pliegos

En casi la mitad de respuestas, la ministra de Economía resaltó que las interrogantes que le habían planteado en los dos pliegos –que sumaban un total de 82 preguntas– eran repetidas. Esto fue mucho más evidente durante la tarde de ayer.

Además, Alva se distanció de los calificativos peyorativos que tenían las preguntas formuladas. La única ocasión en la que dijo que estaba de acuerdo con la premisa de la pregunta fue en la número 31 del primer pliego, planteada por el FA, en la que se señalaba que el motor de la economía son las personas.

Alva defendió en varias ocasiones las medidas económicas, pues señaló que se han tomado sin hipotecar el futuro del país.

Datos

►Apoyo a mypes

Alva señaló que casi 700 mil mypes han accedido a créditos garantizados por el Estado gracias a Reactiva Perú y FAE Mype.

►Programas sociales

También indicó que, además de los bonos, se ha ampliado la cobertura de Juntos, Cuna Más y Contigo.

►Reactivación

La ministra refirió que sin la implementación de las políticas de reactivación, la economía hubiera caído 20% este año. Se espera que se contraiga 12%.

