Interrogatorio a ex presidente de OAS se frustró por tercera vez

El interrogatorio al ex presidente de OAS José Adelmário Pinheiro Filho (conocido como Léo Pinheiro) se frustró por tercera vez este miércoles. Esta diligencia estaba a cargo de los fiscales Germán Juárez Atoche y Carlos Puma, integrantes del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.

En esta ocasión, el interrogatorio se frustró porque no se presentaron los abogados de Pinheiro. Tampoco se hizo ayer porque faltó recabar el documento en Brasilia sobre la delación premiada del empresario.



Pinheiro se encuentra recluido en la sede de la Policía Federal de Curitiba (Brasil). El lunes pasado no pudo declarar porque su abogado Fernando Silva no llegó a tiempo a Curitiba, por retrasos en su vuelo.

(Foto y video: Antonio Álvarez, enviado especial de El Comercio a Brasil)

La fiscalía tenía previsto, según fuentes de El Comercio, preguntarle a Pinheiro sobre tres temas relacionados a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

El primero es sobre el aporte de US$1 millón que la constructora habría entregado a la campaña del No a la revocación en el 2013. Otro de los ejes del interrogatorio serán las modificaciones que se realizaron al proyecto de la Línea Amarilla (que también se llamó Vía Parque Rímac) durante la administración de Villarán. El último punto serán los presuntos aportes a su campaña de reelección.

Iván Paredes Yataco, abogado de Villarán, dijo que espera que el ex presidente de OAS responda con la verdad y no con “cuestiones abstractas”. “Por ejemplo, cuando habló Barata, dijo que se comunicó con tal persona, pero no supo decir cuándo, a qué teléfono, dio información genérica. Nosotros esperamos que diga la verdad, pero con hechos concretos, no vagos”, dijo a El Comercio.

Paredes también indicó que la ex alcaldesa no tiene a ningún representante en Curitiba, porque “ella es de escasos recursos” y no tiene el dinero “para solventar estos viajes”. Agregó que su clienta se encuentra en Lima.

Otra fuente de este Diario señaló que la fiscalía también le pedirá a Pinheiro brindar detalles sobre la concesión del proyecto Línea Amarilla durante la segunda administración como alcalde de Lima de Luis Castañeda Lossio y las conversaciones que tuvo con Giselle Zegarra Flores, ex alta funcionaria de la gestión de Solidaridad Nacional. En estos chats, ambos coordinaron reuniones –en las que aparentemente participaba Castañeda– para que no se firmara el contrato del proyecto Río Verde con la saliente gestión de Villarán.

El 17 de marzo del 2015, con Castañeda en la alcaldía, se firma el contrato “Proyecto Río Verde y obras de integración urbana”. El acuerdo obligaba al contratista a elaborar estudios de ingeniería y ejecución del ‘by-pass’ de 28 de Julio. El contrato por precios unitarios alcanzó los US$48’538.070.

Según las fuentes, a Pinheiro también se le preguntará si OAS y Odebrecht le pagaron casi US$1 millón en efectivo al publicista Valdemir Garreta para asesorar la campaña presidencial de Ollanta Humala del 2011, así como información sobre los US$10.000 que OAS pagó a Rocío Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia, a cambio de unas consultorías.