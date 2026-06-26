Las elecciones presidenciales están a un paso del cierre definitivo. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó este jueves que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se realizará, como fecha máxima, el próximo 3 de julio.

“Estimamos que el próximo viernes 3 de julio estaríamos proclamando oficialmente la segunda vuelta, conforme vienen desarrollándose todas las incidencias procesales. Con seguridad no puedo decirlo, pero sí, estimando el tema, podríamos dar como fecha máxima el 3 de julio”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad electoral informó que los más de 60 Jurados Electorales Especiales (JEE), ubicados en distintas zonas del país, vienen realizando el proceso descentralizado de proclamación parcial de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Este jueves, por ejemplo, se iniciaron las audiencias públicas en los JEE de Leoncio Prado (Huánuco), Tacna, Chachapoyas (Amazonas) y San Martín.

Burneo precisó que estas actividades continuarán durante los próximos días y que toda la información será recopilada por el JNE para la proclamación oficial en la primera semana de julio.

“Entre hoy (jueves) y el sábado los JEE vienen haciendo proclamaciones parciales. Todas esas proclamaciones parciales son consolidadas por el Pleno del JNE y se da la proclamación oficial”, manifestó.

Agregó que en última instancia el JNE resolvió hasta el último miércoles poco más de 200 apelaciones referidas a los recursos de apelación sobre actas observadas y otras para invalidar votos mediante nulidades. Sostuvo que todos los expedientes están siendo devueltos a los Jurados Electorales Especiales para las respectivas proclamaciones.

“Todos esos expedientes están siendo devueltos a los JEE para que también procedan a las proclamaciones parciales que en estos días ya estamos cerrando esas brechas a efectos de hacer la proclamación oficial en los próximos días. Será mucho antes de lo que nosotros habíamos indicado en torno a la complejidad”, añadió.

Por lo pronto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 99,877% de actas contabilizadas, informó que la candidata presidencial Keiko Fujimori registra 9′208.624 votos, mientras que Roberto Sánchez alcanza 9′164.171. La diferencia entre ambos aspirantes a la Presidencia es de 44.453 votos.

—Niega cualquier fraude en desarrollo o mesa—

Consultado por la prensa, Burneo descartó que en el país haya ocurrido fraude electoral o que este se encuentre “en desarrollo” durante el proceso electoral, como lo denunció, tras los primeros resultados de la segunda vuelta, el partido Juntos por el Perú a través de sus abogados y de su propio candidato presidencial, Roberto Sánchez.

Burneo afirmó que toda denuncia que llegue al pleno del JNE debe ser presentada con medios probatorios.

“Descartamos cualquier narrativa de fraude. No solamente de ahora sino en todo el proceso electoral. Ha habido incidencias como en todo proceso, complicaciones, han sido muy complejas (las elecciones). Pero fuera de eso no hay ningún fraude que nosotros hayamos podido detectar. Hemos sido muy claros que cualquier imputación de fraude, cualquier pedido de nulidad, tiene que tener un estándar probatorio adecuado porque estamos hablando palabras mayores”, indicó.

Entre tanto, preguntado por las críticas y las demoras que enfrenta el Jurado Nacional de Elecciones para la proclamación, Burneo recordó que los procedimientos y recursos contemplados durante el proceso electoral no fueron establecidos por el organismo electoral, sino por el Congreso de la República.

“Se nos critica mucho que no somos eficientes, pero el ordenamiento jurídico no lo ha establecido el JNE. La posibilidad de presentar actas observadas, nulidades y recursos está prevista en normas de nivel legal que han sido aprobadas por el Congreso”, sostuvo.

—Argumentos del JNE contra pedidos de nulidades de Juntos por el Perú—

Este Diario accedió a las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que declararon infundados los recursos de apelación interpuestos por Juntos por el Perú, que buscaban dejar sin efecto los fallos electorales de los JEE de Lima Centro 1 y 2 que declararon improcedentes las nulidades para invalidar 2.398 mesas: 1.751 en Lima y 647 en Estados Unidos.

En los documentos, el pleno del JNE —presidido por Roberto Burneo— argumentó que los dos recursos planteados fueron declarados infundados debido a que Juntos por el Perú incumplió requisitos de forma y de fondo, como el pago de la tasa electoral y la presentación de pruebas directas y fiables.

Sobre el primer caso, indicó que los cuadros Excel presentados para solicitar la nulidad de 1.751 mesas en Lima no sustentaron una sospecha de fraude, sino apenas una “estadística posible”, por lo que no constituyó un medio probatorio suficiente para sustentar la acusación.

“En el presente caso, la solicitud de la organización política Juntos por el Perú incumple todos los requisitos de forma y fondo antes señalados; pues se pretende la nulidad masiva de 1751 mesas de sufragio con el acompañamiento de un cuadro Excel que ni siquiera sustenta una sospecha, sino una estadística perfectamente posible, por lo que se trata de una especulación sin medio probatorio de apoyo”, señaló.

Decisión sobre recurso de apelación para invalidar 1.751 mesas en Lima.

El pleno del JNE sostuvo que, para que el pedido fuera estimado, tendría que asumirse un hecho “inverosímil”, consistente en que miles de ciudadanos se habrían confabulado para alterar los resultados electorales.

“En realidad, la solicitud de nulidad planteada por la organización política Juntos por el Perú no expone una teoría del caso; sin embargo, en caso de estimarse, tendría que asumirse un hecho inverosímil, consistente en que miles de ciudadanos (más de 5.000 miembros de mesa) se han confabulado para falsear las votaciones de las actas que permitieron el cambio de los datos, o cuyas firmas en las actas han sido falsificadas, sin que ninguno de ellos haya formulado objeción alguna, pese a que los documentos son de público acceso”, agregó.

Añadió que para sostener dicha hipótesis habría sido necesario el apoyo cómplice de fiscalizadores del JNE, supervisores de la ONPE, delegados de la Defensoría del Pueblo, funcionarios de la Contraloría, observadores nacionales e internacionales, y fuerzas del orden.

“El problema es que una ‘organización tan compleja’ pretende sostenerse sin ningún medio probatorio, ni directo, indirecto o siquiera periférico. La falta de seriedad de un planteamiento de tal magnitud queda en evidencia”, refirió.

Sobre el segundo caso relacionado a Estados Unidos, el JNE explicó que la solicitud de la organización política Juntos por el Perú incumple todos los requisitos de forma y fondo, y que se pretende la nulidad de 647 mesas sin explicar cómo se habría desarrollado el hecho (teoría del caso).

Decisión sobre recurso de apelación para invalidar 647 mesas en Estados Unidos.

Al igual que en la primera nulidad, el pleno afirmó que para intentar probar la incurrencia de delito en este segundo caso, “tendría que asumirse un hecho inverosímil, consistente en que cientos de funcionarios consulares, de forma unánime, en conjunto con la Alta Dirección de RREE, poniendo en riesgo sus carreras de 10, 20 o 30 años, se han confabulado para falsear las votaciones de las actas, aprovechando la “falta de cadena de custodia”.

Bajo esos argumentos, confirmó las resoluciones emitidas por los Jurados electorales Especiales de Lima Centro 1 y 2 contra los pedidos de nulidad de Juntos por el Perú.