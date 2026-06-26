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Resumen

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Las elecciones presidenciales están a un paso del cierre definitivo. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó este jueves que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se realizará, como fecha máxima, el próximo 3 de julio.

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