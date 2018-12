Investigaciones legislativas en el 2018: solo se aprobó un informe final en el pleno

En todo el 2018, el pleno del Congreso de la República solo alcanzó a aprobar un informe final producto de una comisión investigadora. Se trató del Caso Lava Jato que estuvo dividido en 11 capítulos. Acá repasamos las conclusiones de Lava Jato y el resto de investigaciones que quedaron pendientes.

-Lava Jato-

Vencimiento de plazo: 27/08/2018 (con ampliación)

Aprobado en el pleno: 09/11/2018

El informe Lava Jato fue aprobado casi dos años después de su instalación, en noviembre del 2016. Sus conclusiones acusaron a ex presidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la investigación no alcanzó a Alan García ni a Keiko Fujimori.

La sustentación y posterior debate del informe estuvieron centrados en gran medida en García y Fujimori. Abogados penalistas consultados por este Diario revisaron el documento y advirtieron que hubo deficiencias en la investigación parlamentaria. Además, coincidieron en que no aportará a las investigaciones fiscales en curso.

-Madre Mía-

​Vencimiento de plazo: 12/09/2018 (con ampliación)

Aprobado en el pleno: Pendiente

El informe final fue ingresado al Área del Trámite Documentario un día antes de su fecha de vencimiento. Su debate en el pleno fue programado para el 30 de octubre, pero hasta la fecha no se ha ingresado el tema al hemiciclo. En las últimas agendas del pleno, el informe ya no aparece.



El presidente de ese grupo de trabajo, Héctor Becerril (Fuerza Popular), dijo que "no hay dudas de que el señor Ollanta Moises Humala Tasso" es el "capitán Carlos de la base contrasubversiva Madre Mía". Sin embargo, no quiso precisar su presunta responsabilidad en las desapariciones forzadas.

-Comisión Humala-

​Vencimiento de plazo: 28/03/2018 (con ampliación)

Aprobado en el pleno: Pendiente

El informe de esta comisión, dirigida por el actual presidente del Congreso Daniel Salaverry, está por cumplir nueve meses de retraso. Lo único que presentó hasta el momento, a nivel de comisión, fueron diez proyectos de ley. La demora se da pese a que en junio del 2017 recibió una ampliación de 180 días útiles.

El grupo de trabajo tenía como objetivo investigar cuatro ejes del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016): el Proyecto Línea 2 y Ramal de la Av. Faucett-Av. Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, el contrato de Concesión del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano y los contratos de explotación del Gas de Camisea y de la Refinería de Talara.



-Derrame de petróleo-

​​Vencimiento de plazo: 09/11/2017 (con ampliación)

Aprobado en el pleno: Pendiente

​El informe final de la comisión presidida por el actual primer ministro César Villanueva fue presentado al Área de Trámite Documentario en noviembre del año pasado. Más de un año después, el pleno del Congreso aún no ha puesto las conclusiones a debate.

Dicho grupo de trabajo determinó responsabilidades de funcionarios por los derrames de petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano.

-Callao-

​​​Vencimiento de plazo: 17/05/2019 (con ampliación)

Aprobado en el pleno: Pendiente

​Esta comisión fue aprobada en junio del 2016 pero recién logró su instalación casi un año después: en mayo del 2018. Su composición ha tenido una serie de cambios y a finales de noviembre, tras los escasos avances, pidieron una ampliación de 120 días hábiles.

Su encargo es investigar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao. Cuando se presente su informe final, el gobernador Félix Moreno que debían investigar ya estará fuera del cargo. El próximo 1 de enero asume su sucesor Dante 'Kiko' Mandriotti.



-Sodalicio-

​​​​Vencimiento de plazo: 17/06/2019 (con ampliación)

Aprobado en el pleno: Pendiente

​Tuvo un problema similar al de la Comisión Callao, porque si bien fue aprobada la investigación en setiembre del 2017, su instalación recién se dio en mayo del 2018. Es decir, arrancó funciones con ocho meses de retraso. También ha sufrido varias modificaciones en su composición.

Su mandato es evaluar y determinar las responsabilidades de los órganos competentes, su nivel de participación y las acciones preventivas adoptadas para evitar la ocurrencia de la violencia sexual sistemática contra menores en las instituciones religiosas. La investigación surgió a raíz del caso Sodalicio.



-Majes Siguas II-

​​​​​Vencimiento de plazo: 13/11/2018

Aprobado en el pleno: Pendiente

​El grupo de trabajo, presidido por la legisladora Gladys Andrade (Fuerza Popular), presentó un informe preliminar pidiendo una ampliación de plazo hasta por 180 días. El pedido se encuentra en la agenda del pleno pendiente de ser debatido y aprobado en el pleno.

La comisión está encargada de investigar todos los actos y procesos

administrativos correspondientes al proyecto Majes Siguas, segunda etapa, desde el año 2013 hasta la fecha, Así como las sucesivas acciones del gobierno regional de Arequipa y entidades relacionadas al proyecto, determinando las responsabilidades funcionales de acuerdo a ley.

-Fiscalización-

El grupo de Fiscalización es una comisión ordinaria pero en ciertos temas tiene la potestad de pedir facultades investigadoras. Dos de los casos más sonados quedaron en el tintero, pese a que vienen estancados desde el año pasado.

En febrero pasado, la comisión entonces presidida por Rolando Reátegui (Fuerza Popular) presentó su informe final sobre la muerte del ex empleado de la familia Humala-Heredia, el ex cabo Emerson Fasabi, ocurrida el 21 de julio de 2015. Sus conclusiones arrojaron que Fasabi habría sido envenenado. Desde febrero hasta la fecha, este informe no fue incluido en la agenda del pleno para su debate.

El otro caso pendiente es la investigación al contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. El plazo de la investigación se venció en agosto del 2017 y el legislador Rolando Reátegui pidió una ampliación de 90 días. Dicho pedido no fue incluido en la agenda del pleno durante todo el 2018.