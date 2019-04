Luis Alva Castro y Mark Vito ¿Quiénes más tienen impedimento de salida del país?

El último jueves el Poder Judicial dictó orden de impedimento de salida del país contra Mark Vito Villanella (esposo de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular) por 31 meses y contra el ex ministro aprista Luis Alva Castro por 18 meses.

En el primer caso es por la investigación que se le sigue Vito Villanella y a su esposa por​ presuntos lavado de activos en el caso de los supuestos aportes irregulares a la campaña electoral de Fuerza Popular en el 2011. En el segundo caso es por la indagación sobre los aportes que la empresa Odebrecht habría dado al Partido Aprista para la campaña electoral del 2006.

No son los únicos a quienes se les ha impuesto esa medida cautelar, en realidad son numerosas las personas investigadas por presuntos actos de corrupción que están impedidos de salir del país por mandato del Poder Judicial. A continuación presentamos los casos más conocidos.

- El fiscal supremo Pedro Chávarry -

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, dispuso el 12 de enero de este año el impedimento de salida del país por nueve meses contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, quien es investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y otros.

Chávarry es investigado por su presunta participación en la sustracción irregular de documentos de la oficina lacrada de su ex asesor Juan Manuel Duarte. El ilegal ingreso a ese despacho lo realizó su ex asesora Rosa María Venegas con la ayuda de sus resguardos policiales.

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry no será investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el deslacrado de oficinas del Ministerio Público. (Foto: GEC)

-El ex mandatario Alan García-

El ex presidente Alan García tiene impedimento de salida del país desde el 2018. El juez Carlos Sánchez Balbuena aprobó el 17 de noviembre el pedido hecho por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación seguida al ex presidente por presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

La medida se emitió con el fin de garantizar la participación del ex presidente en las diligencias de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.

- El ex presidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK)-

​El ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien desde el pasado miércoles cumple una detención preliminar de diez días dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, tiene vigente una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.

Esa medida fue dictada el 24 de marzo del 2018 por el mismo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria en el marco de la investigación seguida a PPK por el presunto delito de lavados de activos por el caso Lava Jato.

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski afronta un mandato de detención preliminar por 10 días (Foto: GEC) Francisco Neyra

- La ex alcaldesa Susana Villarán -

El juez Manuel Chuyo Zavaleta del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó en noviembre del 2017 impedimento de salida del país por 8 meses para la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán y el ex gerente Municipal José Miguel Castro, investigados por el presunto delito de lavado de activos a causa de los presuntos aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a la campaña del “No” a la revocatoria.

El 14 de agosto del 2018, la Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción amplió a doce meses la medida limitativa contra Villarán.

- Miguel Atala -

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción dictó el 16 de octubre del 2018 el impedimento de salida del país contra el ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala, quien es investigado por la fiscalía por un depósito de US$1’300.000 que le hizo la empresa Odebrecht a una cuenta del Banco de Andorra en el 2007.

La semana pasada el ex tesorero internacional de Odebrecht Luiz da Rocha Soarez detalló ante fiscales peruanos que Miguel Atala recibió US$1'300.000 por un contrato ficticio. (Foto: GEC)

La Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción del Poder Judicial (PJ) amplió el 10 de diciembre del 2018 a doce meses el impedimento de salida del país contra el ex funcionario del segundo gobierno de Alan García.

Samir Atala Nemi, hijo de Miguel Atala, también tiene orden de impedimento de salida del país por doce meses que fue dictada por el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria el 28 de febrero de este año por el mismo caso.

- El ex arbitro Horacio Cánepa -

El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria declaró fundado el 13 de marzo del 2018 el pedido de impedimento de salida del país presentado por la fiscalía contra el abogado Horacio Cánepa, investigado por el Caso Odebrecht.

El ex arbitro emitió en total 17 laudos arbitrales a favor de Odebrecht. la fiscalía le abrió investigación luego de que la constructora brasileña informó que realizó un depósito por US$435 mil en una cuenta de Cánepa en la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de la empresa offshore Maxcrane Finance, constituida en Panamá.

En febrero de este año, Luiz da Rocha Soares, ex tesorero internacional de Odebrecht, declaró ante fiscales peruanos que la empresa entregó US$3 millones a Cánepa a cambio de que este la favoreciera en procesos arbitrales contra el Estado Peruano.

- Los ex consejeros del CNM -

El juez de investigación preparatoria Hugo Nuñez Julca dictó el 7 de noviembre del 2018 orden de impedimento de salida del país contra los ex integrantes del CNM Iván Noguera, Guido Aguila y Orlando Velásquez, investigados por haber sido mencionados o haber tenido participación en las conversaciones de los audios que implicarían en actos corrupción a jueces y fiscales.

"En seis meses no hay una sola comunicación entre Ríos y quien habla", dijo el ex consejero del CNM, Guido Aguila. (USI/ Video: Justicia TV)

Sin embargo, la Sala Especial de la Corte Suprema anuló por mayoría esa resolución el 3 de diciembre de ese año bajo el argumento de que el juez hizo una fundamentación errónea en la calificación de la prognosis de pena (4 años) a imponerse a los investigados. Pero hubo una reconsideración y la orden impedimento de salida del país sigue vigente.

- Jorge Yoshiyama -

El Primer Juzgado de la Sala Penal Judicial dictó impedimento de salida del país por 36 meses contra Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama,investigado como parte del caso de aportes irregulares a la campaña de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

Jorge Yoshiyama Sasaki es uno de los investigados por presunto lavado de activos dentro de la campaña de Keiko Fujimori. Tiene impedimento de salida del país. (Foto: GEC)

- Carmela Paucará -

El 22 de noviembre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia restringida para Carmela Paucará, investigada por el presunto delito de lavado de activos en aportes de campaña provenientes de la constructora Odebrecht para Fuerza Popular en el 2011.