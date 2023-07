1. Salatiel Marrufo

Ex jefe de Gabinete de Asesores del MVCS

Marrufo, dentro del proceso de colaboración eficaz que lleva con el Ministerio Público, ha reconocido haber recibido en once armadas un total de S/5,4 millones y US$21 mil como sobornos de parte de Sada Goray, ex gerente general de Marka Group. Este dinero, agregó, no solo fue para él, sino también para el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado.





El 7 de diciembre último, el ex alto funcionario declaró públicamente en el Congreso que a Castillo Terrones se le entregó S/50 mil “mensuales”, de los pagos hechos por Goray, “para para efectos de que mantenga en el cargo al señor Geiner Alvarado como ministro de Vivienda”. Unas horas después de este testimonio, el docente perpetró un golpe de Estado en televisión nacional.





Al ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se le imputan los presuntos delitos de colusión y organización criminal.





De acuerdo al organigrama de la red criminal presuntamente encabezada por Castillo, Alvarado y él avalaron las acciones de copamiento de Goray en el Fondo MiVivienda y otras instituciones.





Asimismo, ha referido que la empresaria le entregó al exministro y a él una casa en la urbanización El Golf, de San Isidro, valorizada en S/3,8 millones como parte de las coimas.





Marrufo detalló que Goray le dijo que ese inmueble estaba “en trámite de saneamiento” y que ella se comprometió, una vez que Alvarado y él dejen de ser funcionarios públicos, a hacer oficial la transferencia a favor “de una empresa creada por nosotros o una tercera persona de nuestra confianza”.