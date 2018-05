La reciente encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos reveló este domingo la simpatía de la ciudadanía con las diferentes personalidades políticas del Perú.

El 18% señaló que simpatiza con la lideresa y ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Julio Guzmán, líder del Partido Morado, registró 9%.

Asimismo, 6% señaló que simpatiza con la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza; 5% afirmó que le agrada el ex postulante a la presidencia por Acción Popular, Alfredo Barnechea; cifra también alcanzada por el ex mandatario (Partido Aprista Peruano) Alan García.

De otro lado, los políticos que obtuvieron 4% de simpatía fueron César Acuña (Alianza para el Progreso), Kenji Fujimori (legislador no agrupado) y Salvador del Solar (ex ministro de Cultura). Con 3% se ubican Ollanta Humala (ex presidente de la República), Antauro Humala (cabecilla del Andahuaylazo) y Gregorio Santos (líder del Movimiento de Afirmación Social).

Con 2% se encuentra Alberto Beingolea (presidente de PPC); mientras que el empresario Raúl Diez Canseco, la ex primera dama Nadine Heredia y el legislador del Frente Amplio Marco Arana logran 1% de simpatía por parte de la ciudadanía.

En contraste a esto, 30% respondió que le agrada ningún político y 1% no precisó respuesta.

FICHA TÉCNICA

Encuesta nacional urbano-rural realizada por Ipsos Perú. Número de registro: 0001-REE/NJE. Sistema de muestreo: probabilístico polietápico. Muestra: 1.279 entrevistados. Fecha de aplicación: del 9 al 11 de mayo del 2018. Margen de error: 2,7%. Nivel de confianza: 95%. Universo: hombres y mujeres de 18 años a más.