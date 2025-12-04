El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se pronunció tras la revelación hecha por la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana TV, sobre un presunto plan para atentar contra su vida y la de su familia. La organización rechazó de forma categórica los hechos denunciados.

En su comunicado, el IPYS señaló que “condena los hechos denunciados por Karla Ramírez” y exigió a las autoridades del país una investigación “inmediata, exhaustiva y diligente” que permita esclarecer lo ocurrido. Además, remarcó la necesidad de identificar y sancionar a todos los presuntos involucrados en el caso.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El pronunciamiento del IPYS se da luego de que Ramírez informara que un testigo protegido de la Fiscalía habría confirmado la existencia de un presunto encargo para realizar reglaje y un posible atentado en su contra, denuncia que ya había hecho pública en agosto de este año.

“Tenemos una corroboración de lo que advertimos en setiembre, del plan para atentar contra mí o un miembro de mi familia por los reportajes que había hecho contra el exministro Juan José Santiváñez”, reveló al mostrar el testimonio que fue recabado por un equipo del Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en octubre de este año.

“El testimonio es valioso porque da fechas, detalles de ubicación y otra cosa muy importante y relevante, que no se trata solo de mí como periodista, sino a una persona importante en estas denuncias, Elizabeth Alvarado, esposa de alias ‘el diablo’, policía preso patrocinado por Juan José Santiváñez, miembro de una organización criminal y cuyo caso es el talón de Aquiles de Santiváñez”, señaló.