Un mes después de la designación de Ninoska Chandia como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) periodistas que fueron parte de los equipos de Tv Perú y Radio Nacional han denunciado despidos y pedidos de renuncia intempestivos por parte de la alta dirección. En ambos casos no se les brindó las razones por las que se dispuso sus respectivas salidas.

El último miércoles, los periodistas de Tv Perú Jorge Ballón y Ximena Carrasco informaron, a través de sus cuentas de Twitter, que sus órdenes de servicio -que se renuevan mensualmente- fueron denegadas sin que medie una justificación. En el caso de Ballón, no hubo una comunicación formal respecto a su salida de la televisión pública. Mientras que Carrasco escribió que haber cuestionado e incomodado al gobierno de Dina Boluarte sería lo que ha desencadenado su despido.

Ballón, en diálogo con El Comercio, reiteró que la comunicación no fue hecha por los conductos regulares. “Si iba al canal no me iban a dejar entrar. Desde ahí ya está mal el asunto, el respeto por el trabajo”, cuestionó el periodista.

🧵

De manera extraoficial me acaban de informar que ya no pertenezco a @tvperupe. La “razón”?…venció mi orden de servicio.

Es decir, mañana iba a ir al canal para hacer el noticiero matinal y ya no me iban a dejar ingresar. Así, sin más, solo por el formalismo documentario. 1/6 — Jorge Ballón Artaza (@Lechucero33) June 29, 2023

Tanto Ballón como Carrasco supieron que sus respectivas órdenes de servicio estaban siendo renovadas y firmadas por la Gerencia de Prensa del IRTP, bajo la conducción de Mónica Vargas. Sin embargo, no todas tuvieron la “luz verde” definitiva de la Presidencia, según también escribió Ximena Carrasco el último miércoles.

🧵Hoy sin razón ni justificación fui despedida de @noticias_tvperu , gerencia de prensa había solicitado mi renovación de orden de servicio para Julio pero esta rebotó desde la presidencia. Hoy me informaron que ya no pertenezco al #IRTP pedí razones y me dijeron que no había 1/4 — XimenaCarrasco05 (@XCarrasco05) June 29, 2023

“Falta de apoyo” y presiones

Fuentes de El Comercio comentaron que hubo reiteradas presiones para evitar que voces críticas al gobierno acudan a los programas de IRTP. Tanto políticos como analistas. Las mismas fuentes confirmaron que se había pedido la renovación de todas las órdenes de servicio del staff, pero la alta dirección se opuso. Además, comentaron que en el área de recursos humanos se habría solicitado la búsqueda de los expedientes de los trabajadores.

Otras fuentes de este Diario relataron que, al no haber un motivo específico para el despido y pedidos de renuncia, estos responderían a temas políticos. Así también a una responsabilidad por no dar los “mensajes correctos” o la percepción desde el gobierno de que no se “apoyaba” a la gestión.

Para el balance informativo, en los programas del IRTP se entrevistaba también a voces discordantes con el gobierno, pero “ellos solo querían una sola voz”, mencionaron.

Hubo un tema especialmente sensible para la gestión de Boluarte que generó molestias con la televisión pública: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el rebote de sus declaraciones en contra de la presidenta, respecto a las cuales preguntaban “por qué salía tanto”.

En busca de una razón

El periodista Jorge Ballón relató un episodio que podría haber sido el detonante de su despido injustificado. El pasado 5 de junio, se le preguntó a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, por los motivos para que reporteros de Tv Perú dejen de ingresar a Palacio de Gobierno para hacer preguntas a la presidenta Boluarte. Urteaga defendió esta decisión argumentando que “siempre son buenos los cambios, nosotros como profesionales vamos a dar cambios”.

Después de estas declaraciones, Ballón escribió en su cuenta personal de Twitter que las declaraciones de la ministra fueron desafortunadas. “Los medios del Estado son de todos los peruanos y deben mantener el sentido democrático y de pluralidad”, añadió en su publicación.

Desafortunadas declaraciones de la min. de cultura. Los medios del estado son de todos los peruanos y deben mantener el sentido democrático y de pluralidad. Los periodistas preguntamos y las autoridades tienen el deber de responder porque están sometidas al escrutinio ciudadano. https://t.co/gFkIfliOH0 — Jorge Ballón Artaza (@Lechucero33) June 5, 2023

Al día siguiente, se le dijo a Ballón que si tenía algúna “molestia” o “malestar” podía acercarse a la Presidencia del IRTP. “Dije que no, simplemente fue algo que comenté debido a la respuesta que dio la ministra. Eso es parte de mi ejercicio periodístico y mi derecho individual. Es una cuenta personal [de Twitter] y no tiene ninguna señal de que sea institucional. Considero que es un poco eso”, detalló a El Comercio.

De otro lado, Ballón comentó que “en algunas notas [sobre las protestas y muertos] hubo un manejo demasiado neutral porque estamos hablando de vidas, había cosas evidentes”.

Diferentes fuentes de El Comercio han relatado también que no hubo, desde la entrada de Chandia, coincidencias con las directivas que daba. Además, hacen reposar en ella la reponsabilidad de haber pedido la renuncia en algunos trabajadores. Incluso aquellos que mostraban resultados positivos para el IRTP.

En casos, diferentes a los de Ballón y Carrasco, no hubo tampoco una explicación sobre los pedidos de renuncia. Sin embargo, señalan que esto se pudo haberse dado debido a que algunos puestos clave fueron designados por Jesús Solari, anterior presidente ejecutivo del IRTP.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) emitió un comunicado en el que rechazan que el IRTP, “de manera fraudulenta”, recurra a la figura de la no renovación de contratos. Así también, denunciaron la “continua desnaturalización de las relaciones laborales que realizan en instituciones del Estado”. De otro lado, el gremio alertó sobre la señal que están dando con estos despidos, cuando se demanda garantías de independencia editorial.

#Perú Es imprescindible que trabajadores de medios tengan condiciones laborales dignas para que esa fragilidad no permita camuflar represalias a labor informativa bajo argumento de «no renovación de contrato». Primacía de realidad convierte a trabajadores en estables. Solidaridad pic.twitter.com/Ua1y7gu3e8 — Zuliana Lainez (@zulianalainez) June 29, 2023

El Comercio intentó comunicarse con Ninoska Chandia, pero no recibimos respuesta.

Salidas y renuncias

1. Mónica Vargas, gerenta de prensa del IRTP, presentó su renuncia. 2. El último martes, se pidió la renuncia de Carlos Fonseca, gerente de prensa de Radio Nacional. 3. No se renovó las órdenes de servicio de Nelly Torres, productora general; Renato Fernández, jefe de post-producción; Jorge Urbina, coordinador general; y de los periodistas Jorge Ballón y Ximena Carrasco. 4. Alicia López, gerenta general del IRTP, trabajaría hasta este 30 de junio. Sin embargo, le pidieron que deje el cargue antes de esa fecha. Su renuncia fue aceptada el 23 de junio. 5. También renunciaron: Christian Stein, asesor de Asuntos Jurídicos del IRTP (16 de junio); Miguel Requena, jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Sonia Alegría, jefa de la Oficina de Administración; y Yessica Pérez, jefa del Área de Administración de Personal.