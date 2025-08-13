El Poder Judicial a través de la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla inició investigación preliminar contra los ciudadanos extranjeros Carlos Sánchez y John Amia, luego de haber realizado supuestos estudios topográficos en la parte sur de Santa Rosa, en Loreto.

La medida es por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

Retiran bandera colombiana en la Isla Chinería peruana

De acuerdo con las primeras indagaciones del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, ambas personas fueron detenidas y trasladadas hasta la comisaría de Santa Rosa, puesto que habrían intentado establecer la ubicación del territorio nacional como parte del territorio colombiano.

También se dispuso realizar la inspección técnico policial del lugar de los hechos, con el fin de recolectar las declaraciones de los investigados y los efectivos de la Policía Nacional que los detuvieron, recopilar los videos de los implicados, entre otras diligencias.

Asimismo, se ofició a la Superintendencia de Migraciones para conocer la situación del ingreso legal o ilegal de los extranjeros al territorio peruano.

Exalcalde de Medellín en Santa Rosa

A través de un video en redes sociales, se ve a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial de Colombia izando una bandera de su país en Santa Rosa.

En la grabación, Quintero Calle se grabó arribando en un bote junto a varias personas hasta territorio peruano, con un discurso en el que desconoce la soberanía del Perú tal y como lo ha venido haciendo el presidente de su país, Gustavo Petro.

“Nos quitaron Panamá y San Andrés, pero no voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia“, dice.

El precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, protagoniza el video donde se le ve izar la bandera colombiana en territorio peruana. (X: @QuinteroCalle)

Sin embargo, hoy, un grupo de compatriotas izó la bandera peruana, resguardados por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. El pabellón blanquirrojo mide dos metros y ya ondea en la localidad de Santa Rosa.