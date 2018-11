Iván Noguera dice arrepentirse de haber pertenecido al CNM

El ex integrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera, dijo estar arrepentido de haber sido miembro de dicho organismo.

Aseveró, en esa línea, "no haber pensado que alguno de sus colegas podía estar inmerso" en presuntos delitos de corrupción.

"Me arrepiento [de] haber pertenecido a ese grupo. Nunca pensé que alguno de los colegas podía estar inmerso en estas cosas", sostuvo en referencia al CNM durante su intervención en la audiencia del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema por el pedido de comparecencia restringida e impedimento de salida de país por parte del Ministerio Público.

Noguera es investigado por la fiscalía por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado peruano. Como se recuerda, en una serie de audios, se oye al ex integrante del CNM hablar con el destituido ex juez supremo César Hinostroza y el ex juez Walter Ríos y pedirles, entre otras cosas, la contratación de practicantes.

En otro momento, Noguera descartó haber participado en las ratificaciones y nombramientos de los jueces con los que conversaba. Aseveró que solo era parte de los casos cuando era ponente.

"Yo no quería estar ni en nombramientos ni en ratificación, trabajaba menos, pero eso no es delito trabajar menos, solamente entrevistaba cuando era ponente, nada más", comentó.

Reconoció, en ese sentido, que por trabajar poco cobraba "23 mil soles", pero remarcó que cobrar "un sueldo inmerecido por poco trabajo, no era delito".