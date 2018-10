Iván Noguera ante el pleno del Congreso: "Estoy orgulloso de mis audios"

El ex miembro titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera, uno de los procesados por infracción constitucional en el Congreso por su participación en los audios con miembros de "Los Cuellos Blancos del Puerto", aseguró estar orgulloso de las grabaciones porque, según él, demuestran que no cometió delitos.

"Yo no he cometido ningún patrocinio ilegal. Firmar un convenio gratuito es mi función constitucional, llevar un pan a la mesa para que alguien pueda trabajar de lo que sea y no como el hijo de Pablo Sánchez, y hablar de mi show musical. ¿Qué tiene que ver eso con mi función de consejero? No tiene nada que ver. Por eso estoy orgulloso de mis audios", comentó Noguera ante el pleno del Congreso.

Iván Noguera, así como otros tres ex consejeros del CNM (Guido Aguila, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez), fue procesado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El informe producto de este trabajo, elaborado por el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) recomendó su destitución, inhabilitación por diez años y que sea investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y organización criminal.

Al respecto, Iván Noguera negó haber cometido algún acto ilícito porque él estaba enfrentado dentro del CNM con el resto de consejeros, por lo que no podría haber sido parte de una banda, como se le sindica en el informe.

"Yo no tengo miedo. Si me quieren acusar por un comportamiento que no es delito... ¿Es delito ser docente? ¿Cantar y promover entradas para un show? No", manifestó.

Como parte de su defensa, Iván Noguera dijo que había otros tres miembros del CNM que no estaban siendo procesados en el Congreso. Según el ex consejero, Hebert Marcelo, Maritza Aragón y Baltazar Morales estaban siendo blindados por el Ministerio Público por haber respaldado la ratificación de Pablo Sánchez.

A estos tres ex consejeros también los acuso de ser los verdaderos responsables de actos ilícitos dentro del CNM.

"Yo no estaba en nombramientos ni ratificación. ¿Qué hacía yo? Trabajaba menos porque estaba solo en procesos disciplinarios y en cultura haciendo canciones [...] para hacer un himno al CNM porque toda institución debe tener un himno. Así, me entretuve formando un coro y en procesos disciplinarios", admitió Noguera ante el Congreso.

Iván Noguera, así como el suspendido juez supremo César Hinostoza, fueron los primeros en ejercer su defensa ante le pleno antes de que se debata y vote el informe que recomienda su destitución e inhabilitación, así como una investigación desde el Ministerio Público.