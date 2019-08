Jacqueline Beltrán revela detalles de su relación con Montesinos 14 años después

La exsecretaria del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Jacqueline Beltrán contó detalles de su relación con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, 14 años después.

Beltrán narró, entre otros hechos, que Montesinos la llamó por teléfono cuando se estaba fugando del país en el velero Karisma, en el 2000.

"Me hace una llamada en el medio del mar. Me dice que todo estaba listo para que me saquen y me lleven donde él", dijo en entrevista con Telemundo.

Agregó que rechazó la propuesta, le pidió enfrentar a la justicia y Montesinos cortó la comunicación.

"[Me dijo] 'En este momento no te puedo hablar y te llamo luego'. Colgamos y nunca más nos vimos [...] Hasta el día de hoy no puedo entender porqué lo hizo", dijo.

Después de seis años de convivencia y tras la caída del régimen de Alberto Fujimori por los escándalos de corrupción, ambos fugaron a Panamá a la espera de obtener un asilo político que nunca llegó. Montesinos la envió de regreso al país y la contactó después de su segunda fuga a bordo del velero 'Karisma'.

Beltrán contó que tras cumplir una condena de cuatro años de prisión efectiva, no pudo recuperar a su hija, pues el padre de la niña se la llevó a vivir a Estados Unidos.

La exsecretaria del SIN ahora vive en Estados Unidos, donde se reencontró con su hija, mientras que el exasesor de inteligencia continúa en prisión.