Jaime Chincha falleció este domingo 7 de septiembre a los 48 años, producto de un infarto fulminante. Tras darse a conocer su muerte, figuras políticas se hicieron presentes en redes sociales para despedirse del periodista y destacar su aporte al periodismo peruano.

El excanciller Javier González-Olaechea Franco expresó: “Lamento profundamente el súbito fallecimiento de Jaime Chincha, destacado periodista con quien siempre mantuve una relación muy cordial. Le extiendo a sus deudos mis sentidas condolencias. Descansa en paz Jaime”.

Por su parte, el congresista Guido Bellido señaló: “Con profundo pesar expreso mis condolencias a la familia del periodista Jaime Chincha. Tuve el honor de compartir varias entrevistas con él en ‘Octavo Mandamiento’ de Canal N, donde su profesionalismo, preguntas incisivas y compromiso con la verdad siempre dejaron huella al discutir los temas políticos de nuestro país. Qué frágil es la vida: hoy estás aquí y mañana puedes partir. Jaime, que tu alma descanse en paz. Mi solidaridad y fuerza a tu familia en este momento de profundo dolor por tu partida”.

El congresista Alex Flores escribió: “El periodismo está de duelo: ha fallecido Jaime Chincha, prestigioso periodista independiente. Sentidas condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Esperamos pronto esclarecimiento de las causas de su muerte”.

Carlos Enrique Alva Rojas también expresó su pesar: “Expreso mis más sentidas condolencias por el fallecimiento del reconocido periodista Jaime Chincha. Su partida enluta al periodismo nacional y deja un vacío en la defensa de la verdad y la libertad de expresión. Acompaño en el dolor a su familia, amigos y colegas de profesión”.

Desde la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana Cavides manifestó: “La @BancadaAPP lamenta profundamente el sensible fallecimiento del periodista Jaime Chincha. Su partida enluta al periodismo peruano. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y colegas de prensa en este difícil momento”.

En tanto, el congresista José Jerí señaló: “Quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del periodista Jaime Chincha Ravines. Acompaño con solidaridad a su familia, amigos y colegas en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz”.

Finalmente, el congresista Héctor Acuña Peralta expresó: “Lamento el fallecimiento del reconocido periodista Jaime Chincha. Su repentina partida deja un gran vacío en el periodismo peruano. Mis más sentidas condolencias a su familia y amigos en este difícil momento”.

Chincha inició su carrera en 1999 en Canal N y, a lo largo de su trayectoria, se desempeñó como presentador, entrevistador, reportero y conductor de noticieros, además de colaborar en diversos medios nacionales.