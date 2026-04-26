Si es que llega a pasar Roberto Sánchez a la segunda vuelta, se repite el mismo escenario. Roberto Sánchez ha usurpado la personalidad y la imagen de Pedro Castillo, pero no es Pedro Castillo y eso en la segunda vuelta va a quedar más claro. Es la naturaleza impostora de su candidatura la que ha conseguido los votos. Es increíble que se esté repitiendo el escenario del 2021, porque se suponía que estaban dadas las condiciones para que pasaran a la segunda vuelta dos opciones de derecha o de centroderecha. ¿Cómo es posible que pase a segunda vuelta una persona como Sánchez? A mi juicio, todo el voto radical de izquierda se concentró en Roberto Sánchez. En cambio, la derecha se ha fragmentado.

—Cuando hablamos de la fragmentación de la derecha, incluimos las candidaturas de Carlos Espá y Carlos Álvarez. ¿Cómo calificaríamos la de Jorge Nieto?

Jorge Nieto ha tenido el voto de los sectores medios, altos y juveniles de Lima, también de Arequipa ciudad. Pero el voto por Nieto, por Pérez Tello y por el propio Espá abre un espacio de centro o liberal. Eso es una novedad en las elecciones peruanas.

—¿El electorado se ha derechizado, como dice Carlos Meléndez?

Efectivamente, se ha derechizado. Según Datum, la autoidentificación ideológica del promedio de las personas se ha trasladado hacia la derecha. Estamos en 6,8 [en una escala de 1 a 10] siendo 10 más derecha. Comparando el 2021, los que se ponen en la extrema derecha son el 15,5% de la población. En cambio, los que se declaran de extrema izquierda son el 5,5%, es decir, tres veces menos. Antes era la misma proporción. Lo que ha crecido es la extrema derecha, por eso es inexplicable que alguien como Roberto Sánchez esté en la segunda vuelta.

—¿Damos por hecho que Roberto Sánchez pasa a la segunda vuelta?

Hay que esperar, porque hay más de 5.000 actas que faltan contar, que son como un millón de votos, aunque todas las proyecciones dan como ganador a Roberto Sánchez. La plataforma Perú Elige en su proyección al 100% está reduciendo la diferencia entre Sánchez y López Aliaga a 5.000 votos, y eso sí es problemático porque, según el estudio que hizo Jaime Freundt, que es el único estudio cuantitativo que se ha hecho sobre las mesas que abrieron más tarde, identifica unas 1.400 las mesas que abrieron en Lima pasadas las 10 a.m., y en esas mesas hubo un ausentismo mayor en 2,7% que las mesas que abrieron normales. Es decir, ese 2,7% habría sido los que se fueron y no regresaron.

“Es increíble el error punible que ha cometido la ONPE”.

—¿A cuántas personas equivaldría ese 2,7%?

Son como 12.000 o 13.000 electores. Freundt también identifica que, en las mesas que abrieron tarde, la votación por López Aliaga fue 10% mayor que en las mesas que abrieron en su horario normal. Es decir, el 30% de votos fueron para López Aliaga en las mesas normales, por lo que la estimación sería que en las que abrieron tarde sería de 40%. Entonces, se infiere que, si eran 13.000 los que se fueron y no regresaron, el 40% de estos equivaldría a unos 5.000 votos que habría perdido López Aliaga.

—¿Y 5.000 votos sería la estimación de la diferencia final entre Sánchez y López Aliaga?

Es lo que la plataforma Perú Elige está dando como diferencia. Entonces, hay un problema sin solución. Es increíble el error punible que ha cometido la ONPE, y el JNE descartó la posibilidad de las elecciones complementarias. Yo hubiera establecido que pudieran ir a votar aquellos que no votaron en esas mesas, nada más, pero de todos modos era cuestionable porque ya uno va sabiendo los resultados.

—El 15 de mayo, cuando lleguen los resultados, López Aliaga va a insistir en que lo han perjudicado, y Sánchez, si cambia el resultado, también va a alegar fraude. ¿No hay solución?

Esto no tiene solución. Esperemos que haya tranquilidad y que finalmente se acepte lo que diga la ONPE.

Lima, 23 de abril del 2026. Entrevista al analista político Jaime de Althaus. (Foto: César Campos/@photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

—Roberto Sánchez está llamando al sur andino a defender el voto…

Eso es una irresponsabilidad solo equivalente a la del propio López Aliaga, que llamó a la insurgencia, pero que sabemos que no tiene ningún efecto porque las clases medias y altas de Lima no van a insurgir.

—Mientras la derecha está dividida, la izquierda ya está haciendo coaliciones.

Sí, me imagino que los electores de Nieto no van a votar por Sánchez. Es decir, las clases medias y altas de los sectores A, B de Lima, no van a votar por Sánchez. El perfil del electorado de Nieto no es de izquierda radical o de izquierda antisistema. Lo mismo en alguna medida debería ocurrir con el electorado de López Chau, que también tiene un componente de sectores de izquierda moderada. No creo que estas personas comulguen con la candidatura de Sánchez, que de todas las izquierdas es la peor, porque congrega al gremio magisterial vinculado a Sendero Luminoso, el Conare-Sutep, el Fenate. Y Antauro Humala es una persona que no solamente es capaz de insurgir y matar policías, sino que propone estatizar toda la economía.

—El antifujimorismo es bien alto también.

Según Datum, ha pasado de 56% en el 2021 a 48% en la actualidad. La propia Keiko Fujimori ha cambiado. El vía crucis de su paso por la cárcel –que finalmente se demostró que fue un abuso– la ayuda de cara al elector y a ella misma, porque eso la ha llevado a revisar su actuación política, a reconocer errores, a ser más dialogante. Imagino que ese sector progresista –que algunos llaman caviar–, que votó por Pedro Castillo o se abstuvo, debe haber aprendido de la experiencia de Castillo, y aprecie el cambio de Fujimori y no repita el mismo error, porque un gobierno presidido por Sánchez sería absolutamente desastroso.

—En una segunda vuelta entre Keiko y Sánchez, López Aliaga tendrá que sumarse a votar por Fujimori. ¿Se van a poder restañar esas heridas? Porque le ha dicho de todo.

Yo creo que entre los propios electores de Rafael López Aliaga hay conciencia de que López Aliaga está cometiendo excesos que lo perjudican políticamente, porque Keiko Fujimori ha ido construyendo la imagen de representante de una derecha madura, responsable, que no apoyó la censura de Jerí y lo que vino después le dio la razón frente a una persona que tiene actitudes descontroladas, intemperantes. Estas actitudes recientes de López Aliaga, que pueden explicarse inicialmente por la barbaridad de la falla logística intencional o no de la ONPE, que sin duda lo perjudica, pero eso no justifica los excesos a los que ha llegado. Entonces, él está ahondando esta contraposición entre una derecha madura, responsable y una derecha alocada, irresponsable.

“Un gobierno presidido por Roberto Sánchez sería absolutamente desastroso”.

—Keiko Fujimori llega a esta segunda vuelta en una mejor posición que en el 2021. ¿Qué tendrá que hacer para conquistar el voto de los electores de Pérez Tello y de Nieto?

Ella llega en mejor posición porque la vez pasada tuvo 13% de votación válida en la primera vuelta; ahora tiene 17%. Castillo entonces obtuvo el 17% y Roberto Sánchez está por debajo. Entonces, el punto de partida es mejor. Tiene un partido más organizado, tiene una base de personeros más grande. Son 19.000 personeros que no tenía la vez pasada. La población tiende a derechizarse. El problema ahora es la inseguridad y no la economía. Hay muchas cosas que están de su lado en esta campaña como la figura del orden, el crecimiento y el progreso, frente al caos y la pobreza que significa Sánchez.

Lima, 23 de abril del 2026. Entrevista al analista político Jaime de Althaus. (Foto: César Campos/@photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

—¿Y cómo podría conquistar el voto de quienes se hacen llamar de centro y votan por Nieto o Pérez Tello, quien ahora dice que se equivocó el 2021 al apoyar a Keiko?

Se supone que ella [Pérez Tello] es demócrata. Me parece inconcebible que pueda preferir a Sánchez, a Antauro Humala, a Íber Maraví, al gremio magisterial senderista, que a una opción moderna que reafirma el crecimiento económico y que es democrática en realidad, porque no hay nada en la conducta política de Fujimori que pueda ser achacado de ser autoritario o dictatorial; más bien ha sufrido persecución política. Yo creo que desde Fuerza Popular tienen que hablar con ella, con Nieto, tienen que hablar con Belmont, con todos, y eventualmente llegar a preacuerdos.

—Que no signifiquen pedido de ministerios…

Si Keiko Fujimori, como yo creo, esta vez sí llega a la presidencia, va a necesitar llegar a algunos acuerdos en el Congreso. Porque ella, más Renovación Popular, tiene solamente la mitad del Senado y en diputados están lejos de la mayoría. Entonces, tendrían que conversar por lo menos con Jorge Nieto y es perfectamente factible, porque los planes de gobierno de Renovación Popular, Fuerza Popular y el del Buen Gobierno no se diferencian en mucho; ahí hay bases para un acuerdo de gobierno o por lo menos para acuerdos parciales o para algunas reformas de mediano calado que tienen que aprobarse para volver a crecer a tasas altas. Hay que ponerse de acuerdo en nombre de un futuro crecimiento que puede ser aceleradísimo.

—¿Cómo evalúas que Juntos por el Perú, Ahora Nación y Primero la Gente tengan una cerrada defensa de Piero Corvetto luego de que la JNJ le aceptara su renuncia?

Confirma que Corvetto era aliado de ellos, y ellos confiaban en él para tener algún resultado favorable en las elecciones. Es casi una confesión de parte. Lo mínimo que deberían hacer es decir: “Este señor Corvetto ha cometido un error gravísimo, ha ocasionado un daño gravísimo a la credibilidad del sistema electoral, a las elecciones, y por lo tanto a la democracia”. Ha prendido un fuego que puede incendiar la pradera. Es gravísimo lo que ha hecho la ONPE dirigida por este señor. Pasar por agua tibia eso y ni siquiera mencionarlo significa que hay una parcialidad sospechosa.

—¿No se justificaba el pedido de prisión preliminar a Corvetto?

No podemos volver a caer en los abusos de las prisiones preliminares y preventivas. Una detención preliminar solo se justifica si es absolutamente imprescindible para asegurar la obtención de cierta información que pueda ser inculpatoria. Tiene que investigarse si aquí hubo o no intención fraudulenta, o fue simplemente una falla garrafal. El problema es que esta falla logística impactó en un blanco muy nítido que era la votación por López Aliaga, lo que llama a sospecha.

“El voto por Nieto, Pérez Tello y Espá abre un espacio de centro o liberal. Eso es una novedad en las elecciones peruanas”.

“Se afianza una asociación estratégica con Estados Unidos”

— Estamos frente a una nueva crisis en el Ejecutivo, por la actitud de Balcázar ante la compra de los F-16. Ya se habla de censura. ¿Es esta viable a tres meses de que deje el cargo?

Sería el coronamiento del sainete, sobre todo considerando que finalmente el contrato se firmó y se honró el pago de la primera parte. Se podría decir que se firmó en virtud de un golpe administrativo y, probablemente, en contra de la voluntad del presidente de la República. Pero, luego de eso, han designado como canciller a Carlos Pareja y eso es una manera de decir, “efectivamente estuvo bien firmar este contrato”, que es una decisión estratégica y de largo plazo. No es simplemente una compra. Entonces, estuvo bien porque Carlos Pareja es una persona que tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos y, además, criticó también la propia decisión del presidente.

Lima, 23 de abril del 2026. Entrevista al analista político Jaime de Althaus. (Foto: César Campos/@photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

— ¿No firmar hubiera sido un bache en las relaciones con Estados Unidos?

Sí, porque esto era un proceso que ya estaba avanzado. Ya había un preacuerdo, una decisión de Estado y, por lo tanto, era imposible no firmar. Pero, es bien importante esta compra, porque afianza una asociación estratégica con EE.UU., alinea claramente el Perú en la geopolítica global, sobre todo después de que EE.UU. apruebe esta nueva estrategia de seguridad nacional que prioriza América Latina. Ante eso, el Perú tiene que tener claridad respecto de cuál es su alianza fundamental, porque no se trata solo de los aviones. Viene el entrenamiento, radares, inteligencia. Estamos en una asociación estratégica con Estados Unidos que va a significar una presión para mantener esta fuerza operativa.

— ¿Habrán sido razones ideológicas las de Balcázar al negarse a la firma?

Por supuesto que son razones ideológicas y geopolíticas. Y puede haber habido la presión de Cerrón, que está vinculado al eje Cuba, a China, Rusia y, quizás, presión del propio Roberto Sánchez, que dijo también que él no firmaría.

— Dijo: ¿Cuál es el apuro?

Ellos están del lado del eje antinorteamericano. Entonces, hay esa disputa geopolítica. Nosotros tenemos que tener claro de qué lado estamos, porque no podemos estar del lado equivocado, lo que no impide que tengamos relaciones comerciales y de inversión con la China. Tenemos que ser capaces de manejar esta tensión geopolítica, en la cual somos epicentro.