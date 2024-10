LEE TAMBIÉN | Cancillería promueve a 13 nuevos embajadores y a 18 ministros en el servicio diplomático desde el 1 de enero del 2025

Como se recuerda, Villanueva es pieza clave de la supuesta trama de corrupción que lideró la exfiscal de la Nación. Fue detenido preliminarmente en noviembre del 2023 por este caso y salió en libertad días después tras acogerse a la colaboración eficaz.

A continuación, siete claves de las revelaciones que hizo la ex mano derecha de Patricia Benavides a medios de comunicación.

1. Reuniones entre Patricia Benavides y Dina Boluarte

Durante una entrevista con “Cuarto Poder”, indicó que hubo entre cuatro y cinco reuniones entre la presidenta Boluarte y Patricia Benavides, cuando ostentó el cargo de fiscal de la Nación. Detalló que para poder reunirse habrían usado como pretexto diversos eventos públicos, en los cuales se buscaba un espacio para que conversaran en privado.

“Se habrán reunido unas cuatro o cinco veces, siempre en eventos públicos, pero en los que se buscaba el espacio para que ellas conversaran en privado. Hubo otros más, sobre esos todavía no puedo referirme. Sí (existieron las reuniones para un intercambio de beneficios)”, subrayó.

Uno de los supuestos encuentros, según Villanueva, se habría producido tras las muertes registradas durante las protestas sociales en Juliaca. Benavides recibió la noticia de que se iba a dar de baja a Raúl Alfaro como comandante general de la Policía y debido a ello buscó una reunión con la presidenta. Ante la imposibilidad de acudir a Palacio de Gobierno, se decidió usar un evento oficial.

Dina Boluarte y Patricia Benavides. (Foto: GEC)

“Con el pretexto del tema de las protestas, iba a convocar a una reunión a los altos mandos militares, a la Policía y a la fiscalía que tenía que ver con el tema de las protestas. Se convoca ese mismo día, al día siguiente de las matanzas en Juliaca por la tarde”, manifestó.

“No había necesidad de la reunión, se convoca para que puedan reunirse ellas. Vamos nosotros el Ministerio de Defensa, allí estaba el auditorio donde ya estaban los generales, los ministros del Interior, de Defensa. [Jorge] Chávez Cresta recibe a Patricia [Benavides] y nos conduce a una de las oficinas privadas. En unos muebles estuvimos nosotros, a los 10 minutos llega la presidenta y entra a las oficinas. Me retiro y se quedan Patricia Benavides y la presidenta conversando. Allí le hace el pedido“, añadió.

Según Villanueva, Patricia Benavides le pidió a Dina Boluarte no dar de baja a Raúl Alfaro. Media hora después, la propia exfiscal de la Nación le comentó a su entonces asesor que la presidenta había accedido a su pedido.

Villanueva contó que la relación de la entonces fiscal y el comandante Alfaro se había afianzado luego del golpe de Estado de Pedro Castillo, cuando él se negó a acatar la orden de detenerla. “Desde allí nació una buena relación entre ellos”, anotó Villanueva.

La ex mano derecha de Benavides aseveró que el apoyo más que institucional era entre personas y que Boluarte y la exfiscal tenían una “muy buena y fluida relación”.

Agregó que para las coordinaciones con la presidenta, Benavides Vargas lo designó a él y Boluarte nombró a su entonces asesora Grika Asayag.

“Pero creo que en el mes de febrero o marzo Grika sale del Gobierno y a partir de ese momento yo coordinaba directamente con la presidenta, yo hablaba por teléfono con ella varias veces, en más de una oportunidad. Yo la llamaba o ella me llamaba”, aseveró.

Fuentes de Palacio de Gobierno descartaron la versión de Villanueva. “Es falso, el señor no tiene nada que demostrar”, expresaron. Recordaron, además, que el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, negó la semana pasada que se hayan producido tales encuentros.

El pasado martes 15 de octubre, Portugal aseguró que la jefa de Estado rechazó haber tenido reuniones privadas con Benavides durante un interrogatorio sobre ese caso en el Ministerio Público.

En tanto, Jorge del Castillo, defensa legal de Patricia Benavides, también refutó la versión del ex asesor. “Lo concreto es que él dice muy vagamente reuniones [...] La presidenta Dina Boluarte y la doctora Patricia Benavides han negado que ella haya pedido que no le den de baja al general Alfaro”, subrayó.

2. Relación con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez

“El filósofo” también dijo a “Cuarto Poder” que influyó en los nombramientos de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en el Equipo Especial de Fiscales -Lava Jato y que no entiende por qué ambos niegan conocerlo.

“En ambos casos yo participé para que ellos tengan el puesto que ahora tienen. Por eso no entiendo cuando dicen que no me conocen”, expresó.

Villanueva detalló incluso que recomendó a Pérez Gómez ante Vela, ya nombrado coordinador del equipo Lava Jato, y ante el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que se integre a dicho grupo.

“A él yo lo recomiendo para que lleve el caso Cócteles. Se estaban venciendo los plazos, el caso no estaba avanzando, salió la información de Brasil sobre la señora Fujimori, entonces se necesitaba un fiscal para ese caso. Al parecer podía ser la persona adecuada para llevar una investigación de este tipo y es por eso que yo lo recomiendo con Rafael Vela y con Pablo Sánchez”, subrayó.

Además, mencionó que su relación con Vela Barba y Patricia Benavides era “muy estrecha” entre los años 2015 y 2023, al grado de reunirse una vez por semana.

Rafael Vela y José Domingo Pérez. Foto: gob.pe

“Él [José Domingo Pérez] pide conservar un bono que ganaba para asumir el puesto y se coordina administrativamente. Con Rafael Vela, de la misma manera, yo he ido a su casa. La relación con él y Patricia Benavides era tan estrecha que una vez por semana almorzábamos o tomábamos desayuno juntos desde el 2015 hasta el 2023″, acotó.

3. Supuesta estrategia desde el JNE

Jaime Villanueva también le atribuye a Rafael Vela haber participado en la supuesta estrategia que se habría preparado desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según dice, para evitar el triunfo de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.

“Tanto Vela como Pérez querían evitar o no les convenía que la señora Fujimori ganara las elecciones precisamente porque ellos la estaban investigando, iba a estar en una posición de poder y temían que pueda tomar represalias contra ellos”, aseveró.

“Es una estrategia que no solo tiene que ver con el JNE, tiene que ver con la presentación de la acusación a la señora Fujimori semanas antes de la elección y adelantándose al plazo. Eso también fue coordinado, también supe de eso”, añadió.

JNE rechaza declaraciones

El domingo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, rechazó las declaraciones de Jaime Villanueva, asegurando que no existió ninguna estrategia desde el JNE para perjudicar o favorecer a ningún candidato.

“No existió estrategia alguna desde el JNE para perjudicar o favorecer a ningún candidato o partido político. El principio rector de nuestras acciones es la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas, respetando siempre la legalidad en cada una de las decisiones jurisdiccionales”, indicó en un pronunciamiento.

Finalmente, el titular del máximo organismo electoral lamentó las declaraciones de Villanueva, que calificó de “contradictorias y sin fundamentos” que este deberá probar “ante las instancias correspondientes”.

“Este tipo de afirmaciones son irresponsables y en cuanto al JNE por completo ajenas a la realidad”, sentenció.

4. Caso Cocteles

El lunes 21 de octubre, Villanueva aseguró, en diálogo con “Milagros Leiva Entrevista”, que el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL, dirigía las investigaciones del Caso Lava Jato debido a que conocía el caso de primera mano.

De acuerdo con su testimonio, él fue quien presentó a Gorriti con el fiscal José Domingo Pérez en las oficinas de IDL y, partir de ese momento, hubo varias reuniones tanto en la casa del periodista como en el local del referido medio de comunicación.

Añadió que, en estos encuentros, “Gorriti era el que diseñaba la estrategia porque tenía información de Brasil” y le decía a Pérez “a quiénes tenía que ver en Brasil, qué es lo que tenía que preguntar y cuál era la información que debía recabar”. “Le daba las pautas para llevar a cabo la investigación porque el señor Gorriti conocía a fondo [el Caso Lava Jato]”.

Según Villanueva, el fiscal Pérez entregaba información reservada a periodistas a cambio de protección y que exalten su labor. Afirmó, además, que el factor político influyó en las decisiones del fiscal Pérez y que debido a ello adelantó la acusación contra Keiko Fujimori por el Caso Cocteles. “Vela y Pérez no querían que Fujimori llegue a la presidencia porque señalaban que sí llegaba les iba a cortar la cabeza”, expresó.

En febrero, Gorriti negó la versión de Villanueva. En una entrevista en Radio Santa Rosa señaló que IDL inició la investigación del Caso Lava Jato y que esta se basa “en muchas cosas que consiguieron y otras que no y ya son parte de una investigación fiscal que tiene que ver con la ruta del dinero y del pitufeo”.

Además, aseveró que los dichos de Villanueva están siendo usados por el fujimorismo para empañar el juicio oral por el caso Cócteles.

5. Cerco a Alan García

Tanto a “Cuarto Poder” como a Willax, Villanueva brindó detalles sobre la orden de detención contra el fallecido expresidente Alan García en el 2019.

“A mí Rafael Vela me dijo: ‘Jaimito le voy a cobrar a Gustavo lo del cerco a Alan [García]”, dijo refiriéndose a que la detención del presidente García se produjo por la coordinación entre el señor Vela, Pérez y Gorriti.

El exasesor de la fiscal de la Nación subrayó que Vela se refería al momento en que Alan García acudió a una citación del Ministerio Público y el periodista Gorriti publicó, en su portal IDL, un reportaje con los recibos del pago que Odebrecht le hizo al expresidente por conferencias con la finalidad de hacer presión mediática y que se dicte su impedimento de salida.

“Era información que todavía estaba pendiente de traducir porque estaba en portugués. No había pasado por los procesos formales. José Domingo lo filtra al IDL y ellos lo publican cuando Alan estaba dando su declaración y es en ese momento que Pérez pide el impedimento de salida de Alan García. Eso es lo que planificaron”, aseveró en diálogo con “Milagros Leiva Entrevista”.

EL 15 de noviembre del 2018, García había llegado al Perú desde Madrid, España, para ser interrogado por el fiscal José Domingo Pérez sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2) a la empresa Odebrecht. Ese mismo día se publicó el reportaje de IDL.

Villanueva afirmó también que el fiscal Pérez no fue a la diligencia de detención de Alan García porque su hijo estuvo mal de salud y pasó la noche en la clínica. “A mí me dijo mi hijo estaba mal y eso me ha salvado”.

Asimismo, admitió que brindó con el periodista Gustavo Gorriti por la muerte del exmandatario aprista. “Saca dos copas y me dice. Vamos a brindar, ya se murió, hemos ganado”.

En febrero, en declaraciones a Radio Santa Rosa, Gorriti negó el cerco a Alan García: “Eso es falso”.

6. Supuesto pedido a Rafael Vela sobre Los Dinámicos del Centro

Villanueva también detalló a “Cuarto Poder " que, en octubre del 2022, cuando Dina Boluarte era vicepresidenta de la República y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, le solicitaron que hable con el fiscal Rafael Vela para que “se desdoble la investigación” por el Caso Dinámicos del Centro y no se pida ninguna medida contra ella.

“Era octubre del 2022 y ya se había presentado la denuncia contra Pedro Castillo. La previsión era que en algún momento la señora Boluarte quede expedita para suceder a Castillo. Vela le ordenó a Richard Rojas y efectivamente se formaliza la investigación contra Cerrón y otros, pero no contra Dina Boluarte”

Según el ex asesor de Patricia Benavides, Rafael Vela pidió ser fiscal supremo a cambio del desdoblamiento de la investigación.

Además… Descargos En diálogo con El Comercio, los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela rechazaron las declaraciones de Villanueva y las calificaron de falsas.

“[Declaraciones] Son falsas y no hablo del testigo ofrecido por el partido político Fuerza Popular en el juicio Cocteles”, respondió Pérez.

“No hay nada nuevo en sus declaraciones falsas de hace 8 meses.Ya todo fue investigado por la fiscalía y todos los testigos han desmentido las declaraciones del operador político que es Villanueva ahora. Son declaraciones falsas que coinciden con las campañas de desinformación de algunos medios de comunicación”, expresó Vela, a su turno.

Como se recuerda, en marzo de este año, el fiscal supremo Alcides Chinchay abrió investigación preliminar contra los fiscales Vela y Pérez y el periodista Gustavo Gorriti por los presuntos delitos de cohecho pasivo, cohecho activo y patrocinio ilegal, en base a declaraciones de Jaime Villanueva

7. Reuniones con actuales congresistas

Jaime Villanueva también señaló que sostuvo reuniones con diversos parlamentarios para gestionar intercambio de favores. Una de de ellas, de acuerdo con su testimonio, se produjo antes de que Pedro Castillo asuma la presidencia en la casa de la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático), quien llegó al Congreso con Juntos por el Perú, agrupación liderada por Roberto Sánchez, ministro y aliado de la gestión castillista.

El ex asesor de Benavides dijo que Luque le pidió, a través de su asesor Manuel Girao, una reunión entre Rafael Vela y Vladimir Cerrón.

“Estamos hablando de junio del 2022, semanas antes de que Castillo jure. Yo hablé con Vela [para que no incluyan a Castillo en una investigación por lavado de activos] y él dijo que se puede y que iba a hablar con el fiscal Richard Rojas. ‘Vamos a dejar que se siente’, me dijo”.

Según Villanueva, este pacto se dio a cambio de que Perú Libre presente un proyecto de ley que lo beneficiaría y pudiera convertirse en fiscal supremo. Sin embargo, la agrupación del lápiz no cumplió. “Lo que sucede es que luego ocurren los allanamientos contra el local del partido y Cerrón”, dijo el ex asesor.

En otro momento, detalló que la fiscal Benavides le encargó las coordinaciones con el Congreso sobre casos claves.

“Yo he coordinado con varios congresistas todas las acciones que se llevaban a cabo, llámese la inhabilitación de la doctora Ávalos, la remoción de los miembros de la JNJ. He coordinado con la congresista Martha Moyano varios temas de Fuerza Popular y que era ella con la parlamentaria con la que más se comunicaba y más coordinaba. Ella ha reconocido que le ha pedido a Benavides que saque a Vela y Pérez de su cargo”, expresó.

En declaraciones a este Diario, la congresista Ruth Luque señaló que esta pesquisa está a cargo de la fiscalía y rechazó conocer al fiscal Rafael Vela. “Me allané a todas las investigaciones que la fiscalía viene realizando y lo seguiré haciendo pues no tengo absolutamente nada que esconder”, puntualizó.

El Comercio también buscó contactarse con Martha Moyano, pero al cierre de este informe no respondió.