El ex secretario general de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Jaime Yoshiyama, afirmó que el empresario Juan Rassmuss Echecopar —quien falleció hace dos años— donó "varios cientos de miles de dolares en efectivo" para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. Pero también indicó que la misma persona dio aportes para la contienda del 2016.

En una entrevista telefónica con "Cuarto Poder", el también ex ministro en el gobierno de Alberto Fujimori se refirió a lo señalado por su sobrino, el empresario Jorge Yoshiyama Sasaki.

Este declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que su tío Jaime Yoshiyama Tanaka le entregó cerca de US$800.000 en efectivo y le pidió que buscara a personas que prestaran sus nombres para “simular” aportes a Fuerza 2011 (hoy FP) con el dinero que le entregaron algunos empresarios que no querían aparecer públicamente.

Al respecto, Yoshiyama manifestó al referido dominical que el dinero es de origen lícito y que no proviene de Odebrecht.

"Me busca Juan Rassmuss Echecopar, multimillonario, me sorprendió que me llamase y me dijo que quería ayudar a la campaña en defensa del modelo económico. Él vivía en el extrajero y venia siempre al Perú, me llamaba y me preguntaba cuánto necesitaba. No recuerdo cuantas veces fueron, era de su propia fortuna. Varios cientos de miles de dolares en efectivo, habrá que hacer memoria, lo manejaba directamente con el señor con la promesa que no le iba a contar a nadie", comentó.

Asimismo, sostuvo que Keiko Fujimori desconocía de ese aporte. "Juan me pidió que guardásemos el secreto entre él y yo, y no se lo digamos a nadie", acotó.

"En el 2016 hubo una pequeña donación de Rassmuss, él dejo la orden y todo. Le puedo asegurar que yo he hablado con el señor Rassmuss sobre esta donación del 2016", también dijo, aunque manifestó no recordar el monto.

Como se recuerda, el juez Richard Concepción Carhuancho impuso el último viernes 36 meses de prisión preventiva para Yoshiyama al considerar que hay suficientes elementos de convicción sobre su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos, tanto en la modalidad de ocultamiento como de conversión.

Durante la audiencia, el juez señaló que una de las pruebas que amparan la tesis fiscal son las declaraciones de ex ejecutivos de Odebrecht, que afirman que entregaron a Yoshiyama US$500.000 para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011.



Según esta versión, otros US$500.000 fueron recibidos por Augusto Bedoya, ex secretario de Economía de Fuerza 2011. A este último se le impuso comparecencia restringida e impedimento de salida del país por 36 meses.