Jaime Yoshiyama regresará al Perú, según su abogado

Por Junior Miani

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka, confirmó que su defendido se encuentra en Estados Unidos, donde acaba de ser intervenido quirúrgicamente en el ojo derecho. Indicó que regresará al Perú, pero no precisó cuándo será.

Agregó que el ex secretario general de Fuerza Popular, quien tiene una orden de detención preliminar junto a Keiko Fujimori, "en ningún momento" se ha sustraído de la investigación. "No será este el momento que lo ocasione", dijo.

Cuando se le preguntó si Yoshiyama tiene fecha de retorno, indicó "yo creo que sí, va a tener la fecha de retorno apenas sepamos, porque Jaime en ningún momento se ha sustraído de la investigación no será este el momento que lo ocasione".

¿Cuánto tiempo de reposo le ha sugerido su médico?

No lo sé, primero voy a tener información, con toda la información que tenga me apersonaré al juzgado, haré constar y comenzaré a poner en movimiento los resortes que la ley me da.

Abanto cuestionó el pedido de detención preliminar, indicando que Yoshiyama concurrió “a todas las citaciones” de la fiscalía y que “se dicta una detención preliminar contra un hombre de 73 años. Y en este caso se torna mucho más excepcional e inusual la privación de la libertad”.

Jaime Yoshiyama Tanaka es parte de la lista de 18 personas contra las que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preliminar por 10 días.

El reporte migratorio de Jaime Yoshiyama. El ex secretario general de Fuerza Popular salió del país el último domingo 7 de octubre. (Fuente: El Comercio) El Comercio

Concepción Carhuancho adoptó esta medida tras una solicitud formulada por el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori por los aportes que recibió su partido político para la campaña presidencial del 2011.

El 28 de febrero de este año, Jorge Barata declaró en el interrogatorio con Pérez en Brasil que fue Yoshiyama uno de los destinatarios de los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de Fuerza 2011.

“Yo había conversado con el partido, con el señor Yoshiyama, había aceptado que iba a contribuir y había aceptado que iba a contribuir con US$500 mil”, indicó al fiscal peruano.

Sobre la declaración del ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Abanto señaló que “a propósito del email que habría entregado Kauffman para acreditar los dichos de Barata […] estábamos a punto de pedir el sobreseimento de la causa porque Barata dice que entregó dinero entre diciembre del 2010 y febrero del 2011, pero resulta que pide la autorización en mayo, lo que es una contradicción total”.

Jaime Yoshiyama es dirigente del fujimorismo desde el gobierno de Alberto Fujimori, en el que fue congresista constituyente, ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Energía y Minas y ministro de la Presidencia.

En 2009 fundó el partido Fuerza 2011 y fue secretario general hasta abril del 2015 cuando Joaquín Ramírez asumió el cargo. Postuló a la vicepresidencia en la lista de Keiko Fujimori en el 2011.