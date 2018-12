El ex secretario nacional de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama, no regresará aún al Perú pese a que sobre él pesa una orden de captura internacional. El centro médico donde fue sometido a una operación ocular programó una nueva cita médica para el próximo 3 de enero del 2019.

Dicha información aún no ha sido comunicada a la Fiscalía, según indicaron fuentes del Ministerio Público, quienes señalaron que el ex ministro fujimorista tiene la condición de “prófugo”.

Humberto Abanto, defensa legal de Yoshiyama Tanaka, confirmó a El Comercio que el último martes su patrocinado acudió a su control post operatorio ante el Bascom Palmer Eye Institute, ubicado en Miami (Estados Unidos).

Como se recuerda, este diario informó que había sido citado por los médicos de dicho instituto luego de someterse a un operación.

“Me ha informado Jaime (Yoshiyama), que lo han citado de nuevo para el 3 de enero”, dijo Abanto.

Consultado por la situación legal y condición de "prófugo" de su patrocinado, Abanto sostuvo que las afecciones a su salud no permiten su regreso por el momento. Además, remarcó que Estados Unidos no forma parte del convenio de Interpol, por lo que no puede ser detenido en dicho país.

Yoshiyama Tanaka salió del país, rumbo a Estados Unidos, el 7 de octubre pasado.

-Declaración ampliada-

De otro lado, se conoció que días atrás y a través de su abogado, Yoshiyama presentó un documento ante la fiscalía ampliando su declaración sobre los aportes que recibió del empresario Juan Rassmuss Echecopar, fallecido en 2016.

En este documento, confirma que en efecto solicitó a su sobrino Jaime Yoshiyama Sasaki, que lo ayude a introducir el dinero a la campaña electoral de Keiko Fujimori, en el 2011.

Además, negó que el dinero provenga de la empresa Odebrecht y sostuvo que aceptó “la donación generosa” de Rassmuss, “la cual excedía los límites establecidos para los aportes individuales”.

“Tanto el aporte cuanto el procedimiento seguido para su incorporación e las cuentas de Fuerza 2011, fue mantenido por mi en estricta reserva, sin hacerlo de conocimiento de la señora Keiko Fujimori y el Comité Ejecutivo Nacional”, se lee en el documento.

Escrito presentado por Jaime Yoshiyama ante el Poder Judicial y el Ministerio Público Archivo El Comercio

El escrito que fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatorio como al Ministerio Público, reitera la solicitud para que el fiscal José Domingo Pérez, tome su declaración en Estados Unidos.

Como se recuerda sobre Yoshiyama Tanaka pesa una orden de prisión por 36 meses y una orden de búsqueda y captura internacional.