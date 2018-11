El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, aseguró que su defendido recibió aproximadamente US$800 mil durante la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 y que todo el dinero fue de origen lícito y procedente de un mismo empresario.

“(Jaime Yoshiyama) me habla de que una persona hizo un aporte sustancioso, este mismo aportante, es la versión de Jaime. Él no me ha hablado de otros, me ha hablado de un aportante que es el que justifica y explica todo este dinero. Un aportante, un mecenas”, señaló el abogado en una entrevista con ATV la mañana de este miércoles.

Humberto Abanto aseguró que recibió como un "baldazo de agua fría" la información que reveló el sobrino de su defendido, Jorge Yoshiyama Sasaki, ante el fiscal José Domingo Pérez sobre el encargo para buscar aportantes falsos y así camuflar unos 800 mil dólares en el 2011.

Sin embargo, luego de comunicarse vía WhatsApp con Jaime Yoshiyama (quien permanece en Estados Unidos), Humberto Abanto pudo confirmar la información.

"Este es un tema que tiene que ser ventilado públicamente. (Recibió) mucho más de 800 mil dólares con seguridad. Supongo que han sido entregas parciales", manifestó Abanto.

Aunque el abogado no dio la identidad exacta del empresario, Humberto Abanto dijo que, según Jaime Yoshiyama, se trata de alguien "cuyas operaciones principales no están radicadas en el Perú y no es contratista estatal".

Asimismo, reiteró que el 'pitufeo' o uso de aportantes falsos para ingresar dinero de origen desconocido a las cuentas de Fuerza Popular, entonces Fuerza 2011, no constituye en sí un delito.

"La simulación de aportes, si el dinero es de origen lícito, no constituye ningún delito, así 'pitufees' 50 mil veces [...] La ley no permite aportes de este volumen y obliga a que este tipo de cosas se hagan. La ley está mal diseñada y no permite un sinceramiento de las fuentes", añadió.

Reiteró que el dinero mencionado no responde a un aporte de Odebrecht y que, a su juicio, las pruebas no acreditan ello.



“Es un aporte que recibió Jaime de un empresario importante. No tengo el nombre todavía”, acotó.