En noviembre del 2017, Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora que lleva su apellido, declaró ante fiscales peruanos en Curitiba (Brasil) y manifestó tener la certeza de que su empresa había aportado dinero para la campaña de Keiko Fujimori y otros candidatos favoritos en las elecciones generales del 2011.

Posteriormente, en febrero de este año, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, dio precisiones en su declaración en Sao Paulo (Brasil) ante el fiscal José Domingo Pérez. Aseveró que la constructora dio US$1’200.000 a la campaña de Keiko Fujimori del 2011. Precisó que durante la primera vuelta entregó US$500.000 al ex secretario general del partido, Jaime Yoshiyama, y al ex ministro Augusto Bedoya Cámere. Luego, en la segunda vuelta, les dio otros US$500.000 a ambos. “Nosotros habíamos tomado la decisión de aumentar US$500 mil”, expresó.

Si bien Jaime Yoshiyama y Fuerza Popular han negado haber recibido aportes de Odebrecht, sus versiones sobre los aportes para las campañas del 2011 y 2016 han dado diversos giros a partir de las revelaciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.

—Yoshiyama negó haber manejado finanzas—

En marzo de este año, Jaime Yoshiyama manifestó a “Panorama” sobre la campaña de Keiko Fujimori en el 2011: “Por ley, el secretario general está impedido de entrar a ver los ingresos y los egresos del partido, no he tenido nada que ver en este tema. Jamás he recibido un solo centavo de este sujeto [en referencia a Jorge Barata]”.



El ex secretario nacional de Economía de Fuerza Popular, Augusto Bedoya, se expresó en la misma línea: “La secretaría nacional de Economía, de acuerdo a los estatutos, no tiene nada que ver con las finanzas partidarias, eso le corresponde a la tesorería […] Yo me dedicaba a coordinar con los grupos que preparaban los planes de gobierno para que todos los documentos tengan coherencia económica. No le pedí fondos a nadie”.

—“Todo es bancarizado”—

En anteriores ocasiones, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori ha asegurado que su partido presentó todas sus finanzas en orden ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



Lo reiteró en octubre pasado, en declaraciones a RPP: "Yo le puedo asegurar que de acuerdo a la información y los reportes que existen en nuestro partido no hay dinero que haya entrado de manera ilegal. Todo es bancarizado”.

—Sobrino de Yoshiyama confiesa simulación de aportes—

El empresario Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, reconoció ante el fiscal José Domingo Pérez el 12 de noviembre pasado que su tío le entregó cerca de US$800.000 en efectivo y le pidió que buscara a personas que prestaran sus nombres para “simular” aportes a Fuerza 2011 (hoy FP) con el dinero que le entregaron algunos empresarios que no querían aparecer públicamente.



Yoshiyama Sasaki se refirió expresamente en su declaración a “empresarios que le habían entregado dinero en efectivo a mi tío Jaime Yoshiyama, empresarios que no deseaban aparecer públicamente, pero que habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori Higuchi”. El testimonio fue revelado por el fiscal el 13 de noviembre, durante una audiencia judicial.

—Jaime Yoshiyaba habla de un solo empresario—

Pese a que su sobrino declaró ante el fiscal Pérez que fueron “empresarios” los que entregaron dinero en efectivo a Jaime Yoshiyama, este autorizó a su abogado Humberto Abanto señalar en esa misma audiencia: “Vamos a decir quién fue la persona que dio el aporte [...]. Me habla Jaime [Yoshiyama] de un solo aporte, entonces vamos a esperar su revelación completa”.



Abanto también manifestó que su patrocinado le autorizó a revelar que “sí le pidió a su sobrino realizar actos de simulación de los aportes” para la campaña del 2011, pero apuntó que se trata de dinero de origen lícito y que no salió de Odebrecht.



El pasado 14 de noviembre, en declaraciones a ATV, Abanto insistió en que Jaime Yoshiyama solo le habló de un solo empresario aportante. “(Jaime Yoshiyama) me habla de que una persona hizo un aporte sustancioso, este mismo aportante, es la versión de Jaime. Él no me ha hablado de otros, me ha hablado de un aportante que es el que justifica y explica todo este dinero. Un aportante, un mecenas”, expresó.