Janet Sánchez afirma que se mantendrá al frente de Ética y anuncia próxima sesión

La renuncia de la legisladora Janet Sánchez a Peruanos por el Kambio —y su posterior incorporación a Contigo— trajo consigo cuestionamientos y dudas sobre su continuidad como presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, cargo que asumió en mayo del 2018 luego de una reestructuración.

A lo largo de estas últimas semanas, y a propósito del inicio de la nueva legislatura, bancadas como la oficialista e incluso la de Fuerza Popular han reclamado la dirección de esta importante comisión que tiene como labor sancionar faltas de los congresistas.

Sin embargo, Janet Sánchez afirmó a El Comercio que se mantendrá al frente de este grupo de trabajo y que ha decidido convocar a una próxima sesión para este 2 de setiembre a fin de que las labores no continúen entrampadas.

La última vez que la Comisión de Ética sesionó fue el 8 de julio pasado, hace exactamente 43 días.

La legisladora Janet Sánchez se ampara en el Acuerdo de Junta de Portavoces 106-2017-2018, mediante el cual se reestructura esta comisión (debido a serias críticas) y se estableció que una “bancada distinta” a la Fuerza Popular asumiría esta presidencia.

En el marco de este acuerdo, se eligió a Janet Sánchez, entonces en las filas de Peruanos por el Kambio, como la presidenta de la Comisión de Ética para el periodo bianual 2018-2020. Así consta en el acta suscrita en esa sesión.

Acta de la Comisión de Ética Parlamentaria. (Fuente: Congreso) Congreso

“Las decisiones y opiniones personales que puedan tener los colegas siempre son respetables; pero uno tiene que basarse en las normas, en el reglamento y en los acuerdos que se adopten en el Congreso”, apuntó Sánchez a El Comercio.

Consultada por los motivos por los que no se había convocado a una nueva sesión hasta el momento, a pesar del inicio de la legislatura 2019-2020, Sánchez aseguró que estaba a la espera de que estos cuestionamientos sobre su continuidad sean aclarados “en la instancia que correspondiera”.

“Si no se ha sesionado hasta la semana pasada es precisamente por un tema de respeto y de prudencia de mi persona hacia estos comentarios y dudas que se estaban dando”, señaló la legisladora de Contigo.

“Pero tengo conocimiento de que se ha tocado ya este tema en la Junta de Portavoces. […] Entonces, ante ello, seguiremos trabajando”, agregó.

En ese contexto, la parlamentaria refirió que continuará trabajando con normalidad “porque es lo que corresponde cuando juramentamos e instalamos la comisión”, salvo que los voceros decidan cambiar el acuerdo vigente.

“Si es que hubiera un nuevo acuerdo en la Junta de Portavoces, yo respetaría que otra persona presidiera la comisión. Eso no es aferrarse el cargo”, aseveró.

—Postura contraria—

Más temprano, el vocero de Peruanos por el Kambio, Clemente Flores, insistió en que le corresponde a su agrupación la dirección de la Comisión de Ética. “No es que la presidencia de una comisión le corresponda a una persona, es a una bancada”, acotó a este Diario.

“Si una persona que estuvo en una bancada y luego se retira, no es que yo me puedo llevar mi presidencia a donde me vaya. […] Y eso todos lo saben. Esto marcaría un mal precedente”, aseveró.

Cabe precisar que al ser una comisión especial, la Comisión de Ética no necesita volver a ser instalada para este periodo legislativo. Por ello —indicó Sánchez— se continuarán las funciones con normalidad. Se tiene previsto que la sesión se lleve a cabo a las 5:00 p.m.