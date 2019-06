Janet Sánchez: Caso de Milagros Salazar se verá en Comisión de Ética

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, anunció que la próxima semana evaluarán el caso de presunto nepotismo en el Congreso por la contratación del sobrino de la congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Legislativo

Señaló que dicho caso se verá en la próxima sesión de ese grupo de trabajo, que se realizará a mitad de la próxima semana, pues en estos días sus integrantes se encuentran en semana de representación.

►Milagros Salazar: "Me pongo a disposición de la Comisión de Ética"

►Salaverry considera que caso de Milagros Salazar debe investigarse

“Ese día se verá como asunto principal otro tema, pero también se tratará el tema de la congresista Salazar, quien es miembro de la comisión y podrá hacer su descargo en la sesión”, indicó Sánchez.

Según una denuncia periodística, Ezrra Joel Meléndez Salazar, hijo de una hermana de la congresista fujimorista fue contratado en agosto del 2008. Ella sostiene que “no sabía” que su sobrino trabajaba en el Congreso.

Al respecto, la legisladora fujimorista dijo hoy que si la Comisión de Ética decide abrir una investigación en su contra, ella se pondrá a su disposición.

“Me pongo a disposición de la Comisión de Ética para las investigaciones que resulten pertinentes por caso de presunto nepotismo”, escribió Milagros Salazar en su cuenta de Twitter.

“Ahí demostraré que no tengo responsabilidad. Este cargamontón es una venganza de quienes se corren de ser investigados. No me doblegarán”, aseguró.

Fue en respuesta al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien opinó que el caso debe indagarse. “Tendrá que investigarse y van a ser las instancias internas del Congreso y el procurador quienes hagan las denuncias respectivas y que se investigue este tema”, dijo a la prensa.