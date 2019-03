La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), informó este viernes que el grupo que preside sesionará de manera extraordinaria el próximo martes 5 para evaluar el caso del congresista Yonhy Lescano (Acción Popular), quien fue acusado por una periodista de haberla acosado sexualmente.

Consideró, en ese sentido, que el caso podría estar solucionado en "diez días".

►Yonhy Lescano: víctima de acoso en el Congreso acusa al legislador de AP

►¿Es necesario esperar hasta marzo para definir situación de Moisés Mamani?



"Creo que en diez días debemos solucionar este caso. La Comisión de Ética extraordinariamente sesionará el día martes por la tarde para evaluarlo", sostuvo en diálogo con Canal N.

La parlamentaria dijo sentirse sorprendida por la denuncia e indicó que en la denuncia contra el parlamentario "ya no sería necesario" iniciar una indagación preliminar.

"Estoy totalmente sorprendida, acabo de enterarme y la verdad que me he quedado tan fría como no te puedes imaginar [...] ya no sería necesario [abrir indagación preliminar] porque existiendo elementos de hecho, pruebas, y la declaración de la víctima, ya no se necesita entrar en una etapa de indagación", señaló.

"Sería directamente entrar en una etapa de investigación que implicaría las audiencias y los descargos del congresista porque debemos respetar el debido proceso que le corresponde a la comisión y el derecho que va a tener el congresista para hacer sus descargos", añadió Sánchez.